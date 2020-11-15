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Eleições 2020

Ministério da Justiça diz que 52 candidatos foram presos, e TSE substitui 923 urnas durante votação

Segundo o TSE, 29 pessoas foram presas em colégios eleitorais de todo o país até as 12h deste domingo (15). Boca de urna foi o crime mais praticado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 15:39

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 15:39

Na foto, profissional da Justiça Eleitoral realizam o transporte das urnas eletrônicas em Colatina, na manhã deste sábado (14).
923 urnas já foram substituídas. Ao todo, há 51.977 disponíveis para troca. Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que 923 urnas foram substituídas e 29 pessoas foram presas em colégios eleitorais de todo o país até as 12h deste domingo (15). Ao todo, são 400.257 urnas em uso e outras 51.977 disponíveis para troca. As urnas substituídas equivalem a 0,2% do total.
Já o Ministério da Justiça contabilizou, até 13h, a prisão de 583 pessoas, sendo 52 candidatos, 515 eleitores e 16 menores durante a votação. No total, segundo a pasta, foram 1.154 ocorrências, a maioria de crimes eleitorais (720).
Boca de urna foi o crime mais praticado, com 285 ocorrências, seguido de compra de votos (169) e desobediência às ordens da Justiça Eleitoral (129). Além disso, 26 foram de fatos e imputações inverídicas (fake news).

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