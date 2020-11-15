Ministério da Justiça diz que 52 candidatos foram presos, e TSE substitui 923 urnas durante votação

923 urnas já foram substituídas. Ao todo, há 51.977 disponíveis para troca. Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que 923 urnas foram substituídas e 29 pessoas foram presas em colégios eleitorais de todo o país até as 12h deste domingo (15). Ao todo, são 400.257 urnas em uso e outras 51.977 disponíveis para troca. As urnas substituídas equivalem a 0,2% do total.

Já o Ministério da Justiça contabilizou, até 13h, a prisão de 583 pessoas, sendo 52 candidatos, 515 eleitores e 16 menores durante a votação. No total, segundo a pasta, foram 1.154 ocorrências, a maioria de crimes eleitorais (720).