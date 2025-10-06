Home
>
Brasil
>
Metanol pode ter sido colocado por engano em bebidas falsas, diz secretário

Metanol pode ter sido colocado por engano em bebidas falsas, diz secretário

Uma hipótese anteriormente levantada, de que criminosos teriam usado metanol para lavar garrafas, não foi totalmente descartada, mas não segue mais como principal linha de investigação

LUÍSA MONTE

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:48

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse nesta segunda (6) que a principal linha de investigação para os casos de intoxicação por metanol é o uso da substância tóxica na produção de bebidas falsas. Uma hipótese anteriormente levantada, de que criminosos teriam usado metanol para lavar garrafas, não foi totalmente descartada, mas não segue mais como principal linha de investigação.

Recomendado para você

Uma hipótese anteriormente levantada, de que criminosos teriam usado metanol para lavar garrafas, não foi totalmente descartada, mas não segue mais como principal linha de investigação

Metanol pode ter sido colocado por engano em bebidas falsas, diz secretário

Segundo relatos, na conversa, petista disse que não tem inimigos, e presidente dos EUA respondeu que os tem

Trump ignora Bolsonaro em telefonema a Lula

As prisões ocorreram na noite de sábado (4); uma postagem numa rede social chamou atenção de defensores da causa animal, ao dizer que estava sendo oferecido o valor de R$ 50 por coleta de sangue de gatos

Polícia prende 3 por suspeita de esquema ilegal de venda de sangue de gatos em SP

"A principal suspeita da Polícia Civil é que, durante o processo de adulteração, o etanol que está sendo utilizado para fazer a adulteração em produções clandestinas seja um etanol de baixa qualidade, que já vem contaminado com etanol", afirmou Derrite durante entrevista coletiva concedida no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O secretário disse que não se sabe qual é a procedência do suposto etanol contaminado, já que é fácil adquirir o produto, em locais como postos de combustível e "até na internet".

Segundo Tarcísio, 20 pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento em adulteração de bebidas. Os presos não têm relação entre si, acrescentou Derrite, e a polícia também descartou a ligação do caso com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). "Os presos não possuem relação entre si, nem com a facção", afirmou o secretário.

16 casos confirmados no país

O Ministério da Saúde informou neste domingo (5) que já são 16 os casos confirmados de intoxicação por metanol no país. Outros 209 seguem em investigação. O estado de São Saulo concentra a maioria das notificações: 192, sendo 14 casos confirmados e 178 em investigação.

Esses casos foram registrados em 12 estados --Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará-- além do Distrito Federal. Os casos suspeitos notificados na Bahia e no Espírito Santo foram descartados, disse o Ministério da Saúde.

Leia mais

Imagem - Metanol: Sesa descarta suspeita de intoxicação no ES

Metanol: Sesa descarta suspeita de intoxicação no ES

Imagem - Os 7 erros mais comuns em bebidas falsificadas e como reconhecê-los

Os 7 erros mais comuns em bebidas falsificadas e como reconhecê-los

Imagem - Cerveja e vinho têm menor risco de metanol, dizem especialistas

Cerveja e vinho têm menor risco de metanol, dizem especialistas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais