Os 7 erros mais comuns em bebidas falsificadas e como reconhecê-los

A Sedcon-RJ (Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor) e a Abrabe (A Associação Brasileira de Bebidas) lançaram nesta sexta-feira (3) uma cartilha expondo os sete erros mais comuns cometidos por falsificadores de bebidas. O guia busca orientar consumidores a não se tornarem vítimas de intoxicações, como as que ocorreram recentemente por metanol.
Os principais sinais aparecem entre seis e 12 horas após a ingestão. Segundo Mariana de Moura Pereira, especialista em análises clínicas e pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da USP, nem todos sentem sintomas imediatamente. O quadro começa com desconforto abdominal, seguido de confusão, sonolência, dor de cabeça e dificuldade respiratória. Em casos graves, pode ocorrer hemorragia craniana.
Os efeitos variam conforme peso e metabolismo. Pessoas com menor peso podem metabolizar mais rápido e apresentar sintomas mais intensos. O corpo reage à transformação do metanol em ácido fórmico, uma substância altamente tóxica que aumenta a acidez no sangue e compromete o funcionamento das células. Não existe uma dose segura; qualquer quantidade é nociva e pode causar complicações graves.
A intoxicação é diferente da ressaca comum. Além de dor de cabeça e náusea, o paciente sente dor abdominal aguda e visão borrada. Em caso de suspeita, busque atendimento médico imediato. Sintomas suspeitos exigem urgência sem demora.
Em caso de suspeita, busque atendimento médico imediato. Se houver qualquer sintoma suspeito, o consumidor deve procurar urgência médica sem demora. Comunique as autoridades competentes. Disque-Intoxicação (0800 722 6001, da Anvisa) para orientação clínica/tóxica; Vigilância Sanitária local (municipal ou estadual); Polícia Civil; Procon (órgão de defesa do consumidor).
