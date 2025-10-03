Itaquaquecetuba

SP confirma mais uma morte suspeita de intoxicação por metanol

A Prefeitura de Itaquaquecetuba afirma que acompanha um outro caso suspeito de um paciente que chegou ao Centro de Saúde 24h na quinta-feira (2)

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:54

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, confirmou nesta sexta-feira (3) uma morte por suspeita de intoxicação por metanol. O óbito ocorreu no dia 23 de setembro no Hospital Geral da cidade (HGI). A prefeitura afirma que acompanha um outro caso suspeito de um paciente que chegou ao Centro de Saúde 24h na quinta-feira (2) e agora está no HGI.

Também na Grande São Paulo, a Prefeitura de São Bernardo do Campo atualizou nesta sexta-feira o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol na cidade. Segundo a administração municipal, a vigilância epidemiológica recebeu 30 notificações de suspeita de contaminação por metanol, sendo uma confirmada. A cidade registra quatro óbitos. Dois dos óbitos e 26 casos são de moradores do município.

Em São Bernardo do Campo, todas as quatro pessoas que morreram são homens: um de 38 anos em 18 de setembro, morador do município de Itu; um de 58 anos em 24 de setembro; um de 45 anos em 28 de setembro, morador da capital; e um de 49 anos em 30 de setembro. Parte desses números ainda não foram incluídos nas estatísticas oficiais do Governo de São Paulo nem do Ministério da Saúde. Na quinta-feira (2), o ministério afirmou que há uma morte por intoxicação por metanol confirmada em laboratório, além de outras sete sob investigação no país.

Além disso, a Bahia registrou a primeira morte por suspeita de intoxicação com metanol nesta sexta-feira (3). A suspeita de intoxicação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e pela Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana. Amostras biológicas do paciente serão coletadas e encaminhadas para análise em laboratório. O laudo que vai confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação deve ficar pronto em sete dias.

A Bahia já registrou casos emblemáticos de contaminação por metanol. Em 1999, uma aguardente contaminada provocou a morte de 35 pessoas em 1999 em dez cidades do sudoeste do estado, incluindo municípios como Poções, Ibicuí e Itiruçu. Em 1990, 14 pessoas morreram em Santo Amaro, no Recôncavo baiano, após a ingestão de bebida contaminada.

Com o crescente registro de casos de intoxicações por metanol, médicos estão recomendando que as pessoas evitem consumir bebidas alcoólicas neste momento. O governo federal instalou uma sala de situação para monitorar os casos de intoxicação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta