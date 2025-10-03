Intoxicação

Bahia registra primeira morte por suspeita de intoxicação com metanol

Amostras biológicas do paciente serão coletadas e encaminhadas para análise; o laudo que vai confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação deve ficar pronto em sete dias

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:20

A Bahia registrou a primeira morte por suspeita de intoxicação com metanol. O caso envolve um homem de 56 anos que deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro da Queimadinha, em Feira de Santana (109 km de Salvador), e morreu na madrugada desta sexta-feira (3). A suspeita de intoxicação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e pela Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana. Amostras biológicas do paciente serão coletadas e encaminhadas para análise em laboratório. O laudo que vai confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação deve ficar pronto em sete dias.

O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do Estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública. O objetivo é reforçar as ações de monitoramento e investigação. A Secretaria da Saúde da Bahia já havia emitido orientação aos postos das redes pública e privada para redobrarem a atenção a situações clínicas compatíveis com intoxicação por metanol. Os casos suspeitos devem ser imediatamente comunicados à pasta.

Em nota, as secretarias de Saúde da Bahia e de Feira de Santana afirmam que seguem em diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com as autoridades sanitárias nacionais para monitorar a situação em outros estados, onde já há notificações de casos suspeitos e confirmados.

O Ministério da Saúde afirmou nesta quinta-feira (2) que há uma morte por intoxicação por metanol confirmada em laboratório, além de outras sete sob investigação. A pasta disse que recebeu 59 notificações de possível contaminação pelo produto após consumo de bebida alcoólica em São Paulo, Pernambuco e no Distrito Federal. Há 11 casos confirmados e 48 em análise, números que incluem pacientes que morreram.

Com o crescente registro de casos de intoxicações por metanol, médicos estão recomendando que as pessoas evitem consumir bebidas alcoólicas neste momento. O governo federal instalou uma sala de situação para monitorar os casos de intoxicação.

A Bahia já registrou casos emblemáticos de contaminação por metanol. Em 1999, uma aguardente contaminada provocou a morte de 35 pessoas em 1999 em dez cidades do sudoeste do estado, incluindo municípios como Poções, Ibicuí e Itiruçu. Em 1990, 14 pessoas morreram em Santo Amaro, no Recôncavo baiano, após a ingestão de bebida contaminada.

