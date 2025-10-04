Balanço

Metanol: Sesa descarta suspeita de intoxicação no ES

Em todo o país, a quantidade de notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas aumentou para 195

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 20:30

Atualização 04/10/2025 - 20:56hrs Logo após a divulgação desta matéria, com balanço do Ministério da Saúde que incluía o Espírito Santo na lista de casos suspeitos, a Secretaria de Saúde do Estado afirmou que a intoxicação por metanol investigada foi descartada. Título e texto foram atualizados.

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo descarta a suspeita de intoxicação por metanol no Estado. Logo após o Ministério da Saúde divulgar o balanço que apontava que haveria um caso em análise no Espírito Santo, a pasta informou que as investigações já indicaram que não se trata de contaminação por metanol.

O caso que chegou a ser investigado e incluído na lista do ministério era de Vila Velha. No entanto, a informação do balanço estava desatualizada. Em nota, a Sesa afirmou que "o caso informado pelo Ministério da Saúde foi descartado, após a investigação".

Em todo o país, de acordo com o governo federal, a quantidade de notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas aumentou para 195 neste sábado — 194, ao excluir a suspeita descartada no Espírito Santo. S

São 14 casos confirmados. Até o momento, foram registradas 13 mortes.

São Paulo lidera com 162 registros: 14 confirmados e 148 em investigação.

De acordo com o ministério, também há casos suspeitos nos seguintes Estados: 11 em Pernambuco; 5 em Mato Grosso do Sul; 3 no Paraná; 2 na Bahia; 2 em Goiás; 2 no Rio Grande do Sul; 1 no Distrito Federal; 1 em Minas Gerais; 1 em Mato Grosso; 1 em Rondônia; 1 no Piauí; 1 no Rio de Janeiro; e 1 na Paraíba.

Os números informados englobam até as 16h do dia 4 de outubro, segundo o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (Cievs).

Duas mortes

O Estado de São Paulo continua liderando a estatística, com 162 casos. Destes, 14 são confirmados e 148 ainda estão sob investigação. Na tarde deste sábado, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a segunda morte por intoxicação com metanol no Estado, um homem de 46 anos.

A outra ocorreu em 15 de setembro, quando um homem de 54 anos morreu. Ambos os casos foram registrados na capital paulista. Entre as outras mortes suspeitas, constam também óbitos em São Bernardo do Campo e Cajuru.

O metanol é usado como matéria-prima para combustíveis e é impróprio para consumo humano, mas estaria sendo utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas. Em forma pura, ele tem gosto levemente adocicado e alcoólico, parecido com o etanol, e não tem odor forte característico. Em destilados com 30% ou 40% de teor alcoólico, não é perceptível no sabor.

Neste sábado, a Secretaria de Saúde da Paraíba confirmou a morte de um homem que havia sido internado com suspeita de intoxicação por ingestão de bebida alcoólica adulterada com metanol, informou a imprensa local.

O homem de 32 anos teve três paradas cardiorrespiratórias e havia sido internado na manhã deste sábado. É o primeiro caso suspeito de intoxicação em investigação na Paraíba.

Mais cedo, o ministro Padilha recomendou que a população evite bebidas alcoólicas nos próximos dias, principalmente que estejam em garrafas de destilados fechadas com roscas.

"Nossa recomendação é evitar bebidas destiladas, sobretudo aquelas que a garrafa é feita com a rosca", disse Padilha, que está em Piauí, Teresina. Segundo ele, ainda não foram identificados casos de adulteração em bebidas alcoólicas vendidas em latas ou em garrafas com tampas metálicas.

Com informações de Estadão Conteúdo.

