Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mesmo após posição da Anvisa, Bolsonaro insiste no "tratamento precoce"
Coronavírus

Mesmo após posição da Anvisa, Bolsonaro insiste no "tratamento precoce"

O presidente também voltou a colocar em dúvida a eficácia da Coronavac, vacina produzida pela Sinovac e o Instituto Butantan. O imunizante apresentou eficácia geral de 50,38%
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2021 às 14:34

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 14:34

Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Mesmo após membros da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) refutarem a existência de tratamento precoce contra a Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro voltou a defender nesta segunda-feira (18), o tratamento preventivo da doença. Ele também voltou a colocar em dúvida a eficácia da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica Sinovac e o Instituto Butantan. O imunizante apresentou eficácia geral de 50,38%
"Não desisto do tratamento precoce, não desisto. A vacina é para quem não pegou ainda. Essa vacina tem 50% de eficácia, ou seja, se jogar uma moedinha pra cima, é 50% de eficácia", disse o presidente da República para apoiadores no período da manhã na saída do Palácio da Alvorada.
O vídeo da interação foi divulgado pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), no aplicativo Telegram. Não fica claro, contudo, se o presidente diz "não desisto" ou se diz aos apoiadores "não desistam".
O chefe do Executivo ressaltou ainda que os efeitos colaterais da Coronavac ainda são desconhecidos por ser "algo experimental"
A Anvisa, contudo, ao aprovar o uso emergencial da vacina no domingo, afirmou que há dados robustos sobre a sua segurança e que o imunizante não apresentou reações adversas graves durante seu desenvolvimento.
"No que depender de mim a vacina não será obrigatória. É uma vacina emergencial, 50% de eficácia, algo que ninguém sabe ainda se teremos efeitos colaterais ou não", afirmou Bolsonaro.
Como o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostraram, além de destacarem a ausência de alternativas terapêuticas contra a Covid-19, servidores e diretores da Anvisa defenderam no domingo a ciência e a segurança das vacinas.

Veja Também

Pazuello e governadores antecipam início da vacinação para esta segunda

Vacinação antes de termo de compromisso é "desvio de protocolo", diz Anvisa

Estudos sobre as vacinas continuam para sanar as dúvidas da Anvisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa Brasil Política Jair Bolsonaro Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados