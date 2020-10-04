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Vai na sorte

Mega-Sena acumula pela nona vez consecutiva e prêmio vai a R$ 100 milhões

As dezenas sorteadas no concurso 2305 foram: 07-16-22-38-55-57; próximo sorteio será realizado na próxima quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 18:23

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:23

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 60 milhões
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 100 milhões Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ninguém acertou os seis números do concurso 2305 da Mega-Sena realizado neste sábado, 3. Sem ganhadores pela nona vez consecutiva, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será na quarta-feira, 7, vai a R$ 100 milhões.
Desde o concurso 2297, que ocorreu em 9 de setembro, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O último prêmio máximo saiu para duas apostas que acertaram os seis números no concurso 2296, realizado em 5 de setembro, e receberam R$47,1 milhões cada uma.
A Caixa Econômica Federal divulgou que 124 apostas acertaram a quina e cada uma levou prêmio de R$ 48.190,57. Outras 9.225 acertaram a quatro dezenas e ganharam R$ 925,37 cada uma.

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COMO JOGAR

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

SORTEIOS

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

APOSTAS

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

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