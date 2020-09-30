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Apostador de Linhares acerta na loteria e ganha prêmio de R$ 1 milhão

Ao acertar os sete números sorteados no Dia de Sorte - 03, 07, 10, 19, 29, 30 e 31 -, o sortudo vai levar para casa a quantia total de R$ 1.134.174,43

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 09:49
Casa lotérica do bairro Interlagos, em Linhares, onde foi feita a aposta ganhadora do prêmio Crédito: Henrique Barros
Tem morador de Linhares ficando milionário de um dia para o outro. Isso porque uma aposta realizada em uma casa lotérica do município faturou o prêmio de mais de R$ 1 milhão no "Dia de Sorte", da Loterias Caixa, nesta terça-feira (29).
Ao acertar os sete números sorteados - 03, 07, 10, 19, 29, 30 e 31 -, o sortudo vai levar para casa a quantia total de R$ 1.134.174,43. O valor é referente ao prêmio máximo, faturado sozinho em uma aposta simples, realizada em uma lotérica do bairro Interlagos.

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O proprietário da lotérica, Henrique Barros, disse que foi a primeira vez que acertaram um prêmio máximo no local. "Já tinham acertado prêmios com um número a menos, com valores de R$ 40 mil. Mas, prêmio máximo, foi a primeira vez", contou.
O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O ganhador tem 90 dias para efetuar a confirmação da aposta vencedora e o recebimento do prêmio em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.
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