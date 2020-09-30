Apostador de Linhares acerta na loteria e ganha prêmio de R$ 1 milhão

Casa lotérica do bairro Interlagos, em Linhares, onde foi feita a aposta ganhadora do prêmio Crédito: Henrique Barros

Tem morador de Linhares ficando milionário de um dia para o outro. Isso porque uma aposta realizada em uma casa lotérica do município faturou o prêmio de mais de R$ 1 milhão no "Dia de Sorte", da Loterias Caixa, nesta terça-feira (29).

Ao acertar os sete números sorteados - 03, 07, 10, 19, 29, 30 e 31 -, o sortudo vai levar para casa a quantia total de R$ 1.134.174,43. O valor é referente ao prêmio máximo, faturado sozinho em uma aposta simples, realizada em uma lotérica do bairro Interlagos.

O proprietário da lotérica, Henrique Barros, disse que foi a primeira vez que acertaram um prêmio máximo no local. "Já tinham acertado prêmios com um número a menos, com valores de R$ 40 mil. Mas, prêmio máximo, foi a primeira vez", contou.