Cinco apostadores do ES acertam a quina da Mega e ganham mais de R$ 28 mil

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (26), e a Mega-Sena acumulou mais uma vez. No entanto, entre os números sorteados, cinco capixabas ficaram no quase e deixaram de adivinhar apenas uma dezena. Com isso vão levar para casa R$ 28.857,20 por acertarem a quina do concurso 2303. As apostas são de Cariacica e Vila Velha, na Grande Vitória, e de Conceição da Barra, Linhares e Ecoporanga, no Norte do Estado.

As cinco apostas premiadas no Estado foram de jogos simples de seis dezenas, feitas pelo preço de R$ 4,50.

Nesse caso, a probabilidade de acerto da quina da Mega é de 1 em 154 mil. Para se ter uma ideia, nessa aposta simples, as chances de acerto são de uma em 50 milhões nas seis dezenas da Mega-Sena. Em todo país, 145 apostas marcaram cinco das seis dezenas sorteadas.

Detalhamento das apostas vencedoras no ES Crédito: Divulgação/ Caixa

CAPIXABAS COM SORTE

No mesmo sorteio da Mega, realizado neste sábado (27), outras 135 apostas do Espírito Santo foram premiadas. Os apostadores acertaram quatro dos seis números do concurso 2303.

03, 07, 17, 20, 48 e 50 NÚMEROS SORTEADOS NO CONCURSO 2303 DA MEGA

60 MILHÕES PARA O PRÓXIMO SORTEIO