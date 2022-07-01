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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 43 milhões

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 jul 2022 às 07:33

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 07:33

Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
loteria - volate - mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O concurso 2.496 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 07 - 26 - 31 - 38 - 46 - 58.
A quina teve 50 ganhadores e cada um vai receber R$ 54.371,58. Os 3.505 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.108,04.
O próximo concurso (2.497), no sábado (2), deve pagar um prêmio de R$ 43 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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