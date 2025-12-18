Home
Homem cai e morre ao cortar árvore na zona sul de São Paulo

Segundo a Defesa Civil, a árvore caiu sobre o trabalhador e ele morreu no local. O Corpo de Bombeiros, que enviou seis equipes ao local, informou que a vítima sofreu ferimentos na cabeça e no tórax

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:59

Avenida do Cursino, na zona sul de São Paulo, onde ocorreu a queda da árvore
Avenida do Cursino, na zona sul de São Paulo, onde ocorreu a queda da árvore Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem que trabalhava em uma equipe de poda da Prefeitura de São Paulo morreu na noite desta quarta-feira (17) ao sofrer um acidente enquanto realizava o corte de uma árvore na avenida do Cursino, altura do número 6338, onde fica o Simba Safari, na zona sul da capital paulista.

Segundo a Defesa Civil, a árvore caiu sobre o trabalhador e ele morreu no local. O Corpo de Bombeiros, que enviou seis equipes ao local, informou que a vítima sofreu ferimentos na cabeça e no tórax

Segundo a Defesa Civil, a árvore caiu sobre o trabalhador e ele morreu no local. O Corpo de Bombeiros, que enviou seis equipes ao local, informou que a vítima sofreu ferimentos na cabeça e no tórax. De acordo com testemunhas, parte da árvore já havia desabado e bloqueava o trânsito na avenida. Para retirá-la, o homem subiu em um muro, caiu ao perder o equilíbrio e outra parte da árvore tombou sobre ele.

Em uma semana, esta foi a terceira morte envolvendo queda de árvores na capital e região metropolitana. No dia 11, um homem de 52 anos morreu ao sofrer uma queda enquanto removia galhos de uma árvore na rua Piauí, em Higienópolis, região central de São Paulo. Ele teve ferimentos na cabeça e morreu no local.

No dia seguinte, uma mulher morreu após a queda de uma árvore de grande porte sobre um ponto de ônibus no centro de Guarulhos. Outra pessoa que estava no local sofreu ferimentos e foi socorrida.

