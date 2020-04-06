Mandetta chega no Planalto para reunião com Bolsonaro e ministros

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegou no período da tarde desta segunda-feira, 6, no Palácio do Planalto para reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros. Também participam o vice-presidente Hamilton Mourão, e presidentes de bancos públicos.
Enquanto isso, técnicos da saúde participam de coletiva de imprensa sobre a situação do coronavírus no País.
Segundo o jornal O Globo, o ministro Mandetta pode ser demitido ainda nesta segunda-feira pelo presidente Bolsonaro.
O ato de exoneração estaria sendo preparado no período da tarde e a expectativa é que a demissão seja publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) tão logo aconteça essa reunião do presidente com todos os ministros.
O mais cotado para substituir Mandetta, se a demissão for confirmada, é o ex-ministro da Cidadania Osmar Terra, que é médico e almoçou nesta segunda-feira com Bolsonaro e com os ministros que despacham no Palácio do Planalto.