Mandetta chega no Planalto para reunião com Bolsonaro e ministros

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegou no período da tarde desta segunda-feira, 6, no Palácio do Planalto para reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros . Também participam o vice-presidente Hamilton Mourão, e presidentes de bancos públicos.

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta defende adoção de critérios científicos no combate ao coronavírus e já foi criticado publicamente pelo presidente da República Crédito: Isac Nóbrega/PR

Enquanto isso, técnicos da saúde participam de coletiva de imprensa sobre a situação do coronavírus no País.

Segundo o jornal O Globo, o ministro Mandetta pode ser demitido ainda nesta segunda-feira pelo presidente Bolsonaro.

O ato de exoneração estaria sendo preparado no período da tarde e a expectativa é que a demissão seja publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) tão logo aconteça essa reunião do presidente com todos os ministros.