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Coronavírus

Mandetta chega no Planalto para reunião com Bolsonaro e ministros

Presidente avalia demitir o titular da pasta da Saúde em meio à crise do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 18:16

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 18:16

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegou no período da tarde desta segunda-feira, 6, no Palácio do Planalto para reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros. Também participam o vice-presidente Hamilton Mourão, e presidentes de bancos públicos.
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta defende adoção de critérios científicos no combate ao coronavírus e já foi criticado publicamente pelo presidente da República Crédito: Isac Nóbrega/PR
Enquanto isso, técnicos da saúde participam de coletiva de imprensa sobre a situação do coronavírus no País.
Segundo o jornal O Globo, o ministro Mandetta pode ser demitido ainda nesta segunda-feira pelo presidente Bolsonaro.

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O ato de exoneração estaria sendo preparado no período da tarde e a expectativa é que a demissão seja publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) tão logo aconteça essa reunião do presidente com todos os ministros.
O mais cotado para substituir Mandetta, se a demissão for confirmada, é o ex-ministro da Cidadania Osmar Terra, que é médico e almoçou nesta segunda-feira com Bolsonaro e com os ministros que despacham no Palácio do Planalto.

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