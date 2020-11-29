Mais de 600 mil eleitores justificam ausência por meio do e-Título

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 604.098 eleitores justificaram ausência na votação por meio do e-Título até as 14h45 deste domingo (29).
Até o momento, de acordo com a corte eleitoral, o aplicativo tem funcionado "adequadamente e sem instabilidade". Em caso de dificuldades no uso do aplicativo, o tribunal tem recomendado que os eleitores atualizem a versão do aplicativo.
No dia da votação, a justificativa de ausência para quem está fora do domicílio eleitoral só é permitida pelo e-Título - há verificação por georreferenciamento - ou presencialmente em qualquer seção eleitoral. O site de justificativa não funciona no dia da votação, somente a partir desta segunda (30).
Quem faltar à votação por qualquer motivo tem até 60 dias para justificar pelo aplicativo, site ou presencialmente em cartório. É preciso anexar documento que comprove o motivo da ausência.