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TSE

Mais de 600 mil eleitores justificam ausência por meio do e-Título

O site de justificativa não funciona no dia da votação, somente a partir desta segunda (30)

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 17:51
Eleitores podem utilizar e-Título para justificar voto
Eleitores podem utilizar e-Título para justificar voto Crédito: Divulgação/TSE
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 604.098 eleitores justificaram ausência na votação por meio do e-Título até as 14h45 deste domingo (29).
Até o momento, de acordo com a corte eleitoral, o aplicativo tem funcionado "adequadamente e sem instabilidade". Em caso de dificuldades no uso do aplicativo, o tribunal tem recomendado que os eleitores atualizem a versão do aplicativo.
No dia da votação, a justificativa de ausência para quem está fora do domicílio eleitoral só é permitida pelo e-Título - há verificação por georreferenciamento - ou presencialmente em qualquer seção eleitoral. O site de justificativa não funciona no dia da votação, somente a partir desta segunda (30).
Quem faltar à votação por qualquer motivo tem até 60 dias para justificar pelo aplicativo, site ou presencialmente em cartório. É preciso anexar documento que comprove o motivo da ausência.

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