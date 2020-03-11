Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Maia critica divulgação de manifestações pelo governo: não é papel da Secom
Crise institucional

Maia critica divulgação de manifestações pelo governo: não é papel da Secom

Mais cedo, a Secom destacou no Twitter uma fala do presidente Jair Bolsonaro sobre os atos, cuja divulgação é focada principalmente em ataques ao Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 19:21

Publicado em 11 de Março de 2020 às 19:21

Rodrigo Maia (DEM/RJ) em evento na manhã desta quinta-feira Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) por ter divulgado os protestos previstos para o próximo domingo, 15. "Não é papel da Secom", disse. Ele evitou se estender no assunto e defendeu que é preciso focar em ações de combate ao coronavírus.

Veja Também

'Não convoquei ninguém', diz Bolsonaro após chamar população para protesto pró-governo

Desembargadora suspende investigação de "rachadinha" de Flávio Bolsonaro

Wajngarten volta de viagem aos EUA com Bolsonaro com suspeita de coronavírus

Mais cedo, a Secom destacou no Twitter uma fala do presidente Jair Bolsonaro sobre os atos, cuja divulgação é focada principalmente em ataques ao Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).
Nas aspas de Bolsonaro, ele alega que os protestos são a favor do seu governo e nega que as manifestações sejam contra o Judiciário ou o Parlamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados