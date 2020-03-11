Desembargadora suspende investigação de 'rachadinha' de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro é filho do presidente Jair Bolsonaro e por diversas vezes tentou impedir a apuração Crédito: Windows

A desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou nesta terça-feira (11) a interrupção da investigação sobre Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) atendendo a pedido da defesa do senador.

FORO PRIVILEGIADO

A defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro alegou que a apuração contra ele deveria ocorrer no Órgão Especial do TJ-RJ em razão do foro especial decorrente do cargo de deputado estadual que ocupava na época da suposta "rachadinha" ocorrida em seu gabinete.

O Ministério Público do Rio de Janeiro terá de aguardar a decisão final da 3ª Câmara Criminal sobre o tema para continuar com a apuração.

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