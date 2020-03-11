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Foro privilegiado

Desembargadora suspende investigação de 'rachadinha' de Flávio Bolsonaro

O Ministério Público do Rio de Janeiro terá de aguardar a decisão final da 3ª Câmara Criminal sobre o tema para continuar com a apuração

Publicado em 11 de Março de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 18:54
Flávio Bolsonaro é filho do presidente Jair Bolsonaro e por diversas vezes  tentou impedir a apuração Crédito: Windows
A desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou nesta terça-feira (11) a interrupção da investigação sobre Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) atendendo a pedido da defesa do senador.

FORO PRIVILEGIADO

A defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro alegou que a apuração contra ele deveria ocorrer no Órgão Especial do TJ-RJ em razão do foro especial decorrente do cargo de deputado estadual que ocupava na época da suposta "rachadinha" ocorrida em seu gabinete.

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O Ministério Público do Rio de Janeiro terá de aguardar a decisão final da 3ª Câmara Criminal sobre o tema para continuar com a apuração.

CRIMES INVESTIGADOS

Flávio é investigados pela prática dos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A "rachadinha" é a exigência de que funcionários de um gabinete parlamentar devolvam parte de seus salários para o político para fins diversos.

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