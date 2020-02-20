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Governador da BA diz que vídeo publicado por Flávio Bolsonaro não é de Adriano

Rui Costa (PT), contestou o vídeo com uma imagem do suposto cadáver do ex-capitão do Bope Adriano Magalhães da Nóbrega
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 16:04

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 16:04

Flávio Bolsonaro Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O governador da Bahia, Rui Costa (PT), contestou o vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) com uma imagem do suposto cadáver do ex-capitão do Bope Adriano Magalhães da Nóbrega, morto na semana passada em Esplanada (BA). O material foi publicado pelo senador e filho do presidente da República no Twitter na terça-feira, 18.
"Como é que eu vou periciar um vídeo que está circulando na internet? Mas eu posso lhe garantir que aquilo não é nem do IML da Bahia, nem do IML do Rio", disse Costa, após uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) na noite da quarta-feira, 19.
"Imagem hoje, vocês que são de comunicação, editam do que jeito que quiser, mas não são imagens (de Nóbrega). As imagens do corpo tem uma saída de bala nas costas, e as costas ali estão lisas", disse o governador a jornalistas.
A publicação de Flávio Bolsonaro insinua que o miliciano foi torturado antes de ser morto, versão descartada pela necrópsia oficial.
Ainda na terça, o secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, havia rebatido as acusações do senador.
Segundo o secretário, o vídeo divulgado pelo parlamentar não teve a autenticidade reconhecida pela perícia da Bahia e nem pela perícia do Rio de Janeiro.
No mesmo dia, o Departamento de Polícia Técnica do Rio informou ao Estado que o vídeo não havia sido gravado no local.

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