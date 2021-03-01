Lira critica pedido de CPI sobre a pandemia assinado por senadores

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou a possibilidade de instalação, neste momento, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as responsabilidades do governo federal na condução da crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus . No Senado, existe um pedido de CPI assinado por ao menos 31 senadores e 11 partidos.

"Todos nós temos que remar no mesmo sentido. Não adianta fazer agora proselitismo em torno de CPIs", afirmou Lira. "Acho que a CPI sobre pandemia no Senado é inadequada. Não é o momento de parar o Congresso e investigar o que aconteceu", acrescentou.

Lira afirmou que, no momento atual, o Congresso deve se focar em projetos voltados para o combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, as casas legislativas têm pautado essas propostas.

"Todos os projetos, MPs (Medidas Provisórias), ações e ingerências para que possamos ter rapidez na aquisição de vacinas, estamos fazendo", disse Lira.

Neste sentido, o presidente da Câmara afirmou que os grandes bancos brasileiros se disponibilizaram a comprar vacinas, assim como empresas de outros setores, para distribuição a funcionários. "O presidente Bolsonaro concordou com a ideia. Mas temos uma demanda mundial por vacinas", ressaltou.

Lira afirmou que a Câmara fará o projeto sobre compra de vacinas "andar rapidamente". "Ao Projeto (de Lei) nº 534, que chegou na Câmara ontem, daremos celeridade nas discussões", afirmou Lira. Na última quarta-feira, o projeto que autoriza Estados, municípios e setor privado a adquirirem vacinas contra a covid-19 foi aprovado no Senado. O texto também permite que os compradores assumam a responsabilidade civil pela imunização.