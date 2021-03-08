Lideranças do PT avaliam que ainda é cedo para comemorar vitória

Partido dos Trabalhadores foi surpreendido com a decisão do ministro Edson Fachin Crédito: PT/Divulgação

Embora o PT comemore a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) , lideranças do partido avaliam que ainda é cedo para proclamar uma vitória indiscutível.

A prioridade a partir de agora é entender se a instrução relacionada aos casos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado segue valendo.

Para um advogado ligado ao partido, deveria valer a teoria dos "frutos da árvore envenenada", ou seja, a decisão de Fachin invalida todo o processo.

Uma importante liderança do PT, contudo, acha que pode haver o risco de uma "pegadinha", pela qual o processo é transferido para Brasília, mas não recomeça da estaca zero.

Com isso, ainda haveria tempo para que Lula seja condenado em primeira e segunda instância até a eleição de 2022. Nesse caso, ficaria inelegível em razão da Lei da Ficha Limpa.

SURPRESA

A decisão de Fachin pegou o PT completamente de surpresa. Pela manhã, Lula reuniu-se com líderes do partido no Congresso, e a possibilidade de uma decisão judicial que o beneficiasse não foi nem cogitada.