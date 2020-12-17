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Rio de Janeiro

Justiça determina fechamento de hotéis e proíbe acesso a praias em Búzios

Estabelecimentos terão 72 horas para desocupar os quartos e não podem abrir novas reservas. Apenas moradores e pessoas que trabalham em Búzios poderão entrar na cidade

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 12:38
Praia de Búzios, no Rio de Janeiro: turistas terão que deixar a cidade
Praia de Búzios, no Rio de Janeiro: turistas terão que deixar a cidade por decisão judicial Crédito: Thiago Freitas/Ministério do Turismo
A Justiça do Rio de Janeiro determinou que hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem em Búzios sejam fechados a partir desta quinta-feira (17), devido ao aumento de número de casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e da ocupação de leitos hospitalares no município. Os hotéis terão 72 horas para desocupar seus quartos e novas reservas estão proibidas, informa a Agência Brasil. 
A decisão judicial também atinge as praias do município, que devem ser fechadas. Apenas moradores e pessoas que trabalhem em Búzios poderão entrar na cidade.
Além disso, restaurantes só poderão funcionar com entregas e apenas o comércio essencial (como mercados, farmácias, lojas de animais, etc) poderá seguir funcionando, ainda assim limitando o acesso de consumidores a 30% da capacidade da loja.
A informação foi divulgada pela prefeitura de Búzios, que informou que seguirá a determinação judicial enquanto analisa um eventual recurso.
Informações da Agência Brasil. 

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