Justiça determina fechamento de hotéis e proíbe acesso a praias em Búzios

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem em Búzios sejam fechados a partir desta quinta-feira (17), devido ao aumento de número de casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e da ocupação de leitos hospitalares no município. Os hotéis terão 72 horas para desocupar seus quartos e novas reservas estão proibidas, informa a Agência Brasil.
A decisão judicial também atinge as praias do município, que devem ser fechadas. Apenas moradores e pessoas que trabalhem em Búzios poderão entrar na cidade.
Além disso, restaurantes só poderão funcionar com entregas e apenas o comércio essencial (como mercados, farmácias, lojas de animais, etc) poderá seguir funcionando, ainda assim limitando o acesso de consumidores a 30% da capacidade da loja.
A informação foi divulgada pela prefeitura de Búzios, que informou que seguirá a determinação judicial enquanto analisa um eventual recurso.
Informações da Agência Brasil.