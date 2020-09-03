Jovem morre engasgada com o refluxo após fazer refeição em São Paulo

Jovem de 21 anos morreu engasgada em Jundiaí Crédito: Reprodução/Facebook

Gabrielly Rosa de Medeiros, de 21 anos, morreu na noite de segunda-feira (31), no município de Jundaí, em São Paulo , após se engasgar com o refluxo. As informações foram divulgadas pelo G1.

A tia de Gabrielly, Kátia Cristina Rosa Leite, informou que, pela manhã, a jovem havia saído de casa para realizar um entrevista de emprego. Ao retornar no horário de almoço, comeu e, em seguida, foi para o quarto. Momentos depois, a família notou que a jovem não respondia ao ser chamada.

Diante da preocupação que tomou conta da família pelo fato de Gabrielly não responder, a cunhada resolveu ver o que aconteceu. "A cunhada viu a Gabi roxa e tentaram reanimar, mas não conseguiram. Ela tinha engasgado com um pedaço de carne, contou Kátia.

O caso foi registrado no plantão policial de Jundiaí e será apurado pelo 2º Distrito Policial. De acordo com o boletim de ocorrência, o Samu foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu.

A perícia também foi chamada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Afetada pela morte da sobrinha, Kátia lamentou. Eu tinha ela como uma filha e a vi crescer. Pode passar com os anos, mas para sempre ela será minha menina, que amarei eternamente, declarou a tia.