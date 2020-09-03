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Em casa

Jovem morre engasgada com o refluxo após fazer refeição em São Paulo

Depois de chegar de uma entrevista de emprego, Gabrielly Rosa de Medeiros, 21 anos, almoçou e foi para o quarto. Ela teria engasgado com um pedaço de carne

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 11:43
Jovem de 21 anos morreu engasgada em Jundiaí
Jovem de 21 anos morreu engasgada em Jundiaí Crédito: Reprodução/Facebook
Gabrielly Rosa de Medeiros, de 21 anos, morreu na noite de segunda-feira (31), no município de Jundaí, em São Paulo, após se engasgar com o refluxo. As informações foram divulgadas pelo G1. 
A tia de Gabrielly, Kátia Cristina Rosa Leite, informou que, pela manhã, a jovem havia saído de casa para realizar um entrevista de emprego. Ao retornar no horário de almoço, comeu e, em seguida, foi para o quarto. Momentos depois, a família notou que a jovem não respondia ao ser chamada. 
Diante da preocupação que tomou conta da família pelo fato de Gabrielly não responder, a cunhada resolveu ver o que aconteceu. "A cunhada viu a Gabi roxa e tentaram reanimar, mas não conseguiram. Ela tinha engasgado com um pedaço de carne, contou Kátia.
O caso foi registrado no plantão policial de Jundiaí e será apurado pelo 2º Distrito Policial. De acordo com o boletim de ocorrência, o Samu foi acionado,  mas a vítima não resistiu e morreu.
A perícia também foi chamada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). 
Afetada pela morte da sobrinha, Kátia lamentou. Eu tinha ela como uma filha e a vi crescer. Pode passar com os anos, mas para sempre ela será minha menina, que amarei eternamente, declarou a tia.
Com informações do G1 Sorocaba e Jundiaí

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