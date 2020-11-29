João Pessoa elege Cícero Lucena como prefeito

Cícero Lucena é eleito em João Pessoa Crédito: TSE

João Pessoa elegeu como prefeito Cícero Lucena (PP), que já havia estado no comando da capital da Paraíba, com 53,16%% dos votos válidos. Lucena derrotou o radialista Nilvan Ferreira (MDB), que contabilizou 46,84%% dos votos válidos. Ele foi apoiado pelo governador João Azevêdo (Cidadania).

Empresário da construção civil, Lucena, 63, foi vice-governador da Paraíba entre 1991 e 1994 (chegando a assumir o cargo de governador por alguns meses, se tornando o mais jovem do estado). Logo depois chefiou a Secretaria Especial de Políticas Regionais, então órgão do Ministério do Planejamento.

Foi eleito prefeito duas vezes (1997-2004), antes de ser preso em uma operação da Polícia Federal, acusado de irregularidades em um contrato feito entre a prefeitura e a Embratur. Foi inocentado em 2019. Também foi senador por dois mandatos (2007-2014).

Neste sábado (28), Nilvan Ferreira distorceu os dados de um texto publicado no site da Folha para se apresentar como favorito no segundo turno em uma peça publicitária.

O radialista nasceu em Cajazeiras, no sertão paraibano, onde participou do movimento estudantil, atuou na campanha "Fora Collor" e foi presidente municipal do PCdoB. Em sua cidade natal, também ocupou a Secretaria Municipal de Comunicação.