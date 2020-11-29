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Eleições 2020

João Pessoa elege Cícero Lucena como prefeito

Cícero Pena (PP) derrotou o candidato do Nilvan Ferreira (MDB) com 53,16% dos votos válidos

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 20:03
Cícero Lucena é eleito em João Pessoa
Cícero Lucena é eleito em João Pessoa Crédito: TSE
João Pessoa elegeu como prefeito Cícero Lucena (PP), que já havia estado no comando da capital da Paraíba, com 53,16%% dos votos válidos. Lucena derrotou o radialista Nilvan Ferreira (MDB), que contabilizou 46,84%% dos votos válidos. Ele foi apoiado pelo governador João Azevêdo (Cidadania).
Empresário da construção civil, Lucena, 63, foi vice-governador da Paraíba entre 1991 e 1994 (chegando a assumir o cargo de governador por alguns meses, se tornando o mais jovem do estado). Logo depois chefiou a Secretaria Especial de Políticas Regionais, então órgão do Ministério do Planejamento.
Foi eleito prefeito duas vezes (1997-2004), antes de ser preso em uma operação da Polícia Federal, acusado de irregularidades em um contrato feito entre a prefeitura e a Embratur. Foi inocentado em 2019. Também foi senador por dois mandatos (2007-2014). 

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Neste sábado (28), Nilvan Ferreira distorceu os dados de um texto publicado no site da Folha para se apresentar como favorito no segundo turno em uma peça publicitária.
O radialista nasceu em Cajazeiras, no sertão paraibano, onde participou do movimento estudantil, atuou na campanha "Fora Collor" e foi presidente municipal do PCdoB. Em sua cidade natal, também ocupou a Secretaria Municipal de Comunicação.
Atuou em emissoras de rádio desde 1997, e em João Pessoa foi um dos apresentadores da Rádio Arapuan FM e da TV Arapuan.

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