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Covid-19

Itamaraty anuncia retorno de 139 brasileiros isolados em cruzeiro no Caribe

Todos os brasileiros puderam retornar ao Brasil em um avião fretado pela empresa Costa Cruzeiros, operadora da viagem

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 18:30
Cruzeiro Costa  Favolosa  Crédito: Divulgação
O Itamaraty informou que obteve, junto às autoridades da Ilha de Guadalupe - um departamento francês no Caribe - a autorização para desembarque de 139 turistas brasileiros que estavam a bordo do navio de cruzeiro Costa Favolosa.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, todos os brasileiros puderam desembarcar e retornaram ao Brasil em avião fretado pela empresa Costa Cruzeiros, operadora da viagem.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O governo brasileiro ainda tenta negociar a saída de cerca de 200 turistas presos no Marrocos devido a restrições impostas nas fronteiras para evitar a propagação do novo coronavírus no país. Alguns brasileiros relatam que foram expulsos de hotéis e, diante do fechamento do comércio, estão com dificuldades para encontrar o que comer.
Na última terça, 17, a embaixada brasileira em Lima, no Peru, obteve autorização do Executivo peruano para liberar o retorno de brasileiros que ficaram isolados após o presidente Martín Vizcarra determinar quarentena obrigatória e o fechamento das fronteiras.

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