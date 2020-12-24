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Educação

Inep disponibilizará cartão de confirmação do Enem em 5 de janeiro

As provas do Enem 2020 foram adiadas em decorrência da pandemia e serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 13:44
Estudantes negros devem entrar em contato no perfil do Pretos no Enem no Instagram ou através de e-mail
O cartão contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O documento poderá ser acessado na Página do Participante. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizará a partir do dia 5 de janeiro de 2021 o Cartão de Confirmação de Inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.
O cartão contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O documento poderá ser acessado na Página do Participante.
O documento também registra se o participante deve contar com atendimento especializado, e se deve ser tratado pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão nos dias de aplicação das provas.

PANDEMIA 

As provas do Enem 2020 foram adiadas em decorrência da pandemia de Covid-19 e serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital). Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.
Será obrigatório o uso de máscara durante toda a aplicação do exame. A recomendação é que os candidatos levem outra máscara, para trocá-la durante o exame, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Os participantes devem também manter distância uns dos outros.
Por ocorrer em meio a pandemia, o exame terá outra particularidade. Os participantes que forem diagnosticados com covid-19 ou com outra doença infectocontagiosa, como sarampo, rubéola, varíola e influenza humana A e B, terão outra chance de fazer o exame, na reaplicação da prova. O atestado médico poderá ser enviado ao Inep pela página do participante até um dia antes da aplicação. Caso a doença seja confirmada no dia do exame, o participante deverá entrar em contato pelo telefone 0800616161.

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