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Preservação

Ilha Grande, no Rio, reabre para o turismo no próximo dia 14

O local, fechado desde 17 de março vai reabrir de uma maneira diferente, hotéis, pousadas e restaurantes podem ter até 50% da sua capacidade ocupada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 10:20

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 10:20

Ilha Grande é território preservado
Ilha Grande é território preservado no Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Lacerda/ TG
Fechada desde 17 de março, a Ilha Grande reabre para os turistas na próxima sexta-feira (14). E vai reabrir de uma maneira diferente. Hotéis, pousadas e restaurantes podem ter até 50% da sua capacidade ocupada. A regra vale também para o município de Angra dos Reis.
Patrimônio Histórico e Natural da Humanidade, decretado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Ilha Grande vive basicamente do turismo.
"Fomos a primeira cidade do estado a fechar o turismo. O impacto foi muito grande, principalmente para a Ilha Grande", lembrou o presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra), João Willy Seixas Peixoto.
Ele explica que a reabertura será gradual. Neste primeiro momento, o município receberá apenas turistas com reservas em hospedagens.
Queremos proteger o morador, o colaborador e o turista, explicou Peixoto.
O acesso à ilha será apenas por Angra dos Reis. Haverá medidor de temperatura nos cais de Santa Luzia (Angra) e da Vila do Abraão (Ilha Grande).
Também no primeiro momento, o turismo do tipo day use está proibido na região. Durante um período de isolamento social, a prefeitura restringiu o acesso ao município apenas aos moradores ou a pessoas que comprovassem ter algum motivo para entrar. Agora, haverá fiscalização na divisa do município com Angra dos Reis.

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Já está na hora da retomada do turismo e do apoio ao setor

Temos de trabalhar para preservar a Ilha Grande. Tem de ter este controle e cuidado, disse o presidente da TurisAngra, em entrevista à Agência Brasil.
Ônibus e vans só vão entrar com 50% de ocupação e com a comprovação de que os ocupantes têm reserva de hospedagem. Não vai poder entrar ônibus lotado, afirmou Peixoto.

SELO

No período de isolamento social em virtude da pandemia de covid-19, o setor de turístico de Angra dos Reis gastou 50 dias para criar um protocolo para todas as empresas que trabalham diretamente na área. O resultado foi a criação de um selo Novo turismo Angra & Ilha Grande: limpo, seguro e inesquecível.
Para conseguir o selo, a empresa deve se inscrever em um site, assistir a uma vídeo-aula e se comprometer com o protocolo. Tudo com o aval da Vigilância Sanitária do município.

PRAIAS 

O município também decidirá, nos próximos dias, se todas as praias da Ilha Grande serão liberadas ao turismo.
A ilha tem uma comunidade caiçara muito grande. Estamos discutindo a reabertura. Vai depender da comunidade, avaliou Peixoto.
A oferta turística de Ilha Grande e Angra dos Reis chega a 12 mil leitos. Pelos números de 2019, a taxa de ocupação hoteleira batia de 60% em março a 40% em agosto. Mas tínhamos picos de 80% em alguns fins de semana, destacou.
Para a reabertura, o presidente da TurisAngra aposta em atrair um tipo especial de turista.
Aquele turista que procura um destino de natureza e onde a pessoa não fique isolada [presa em algum lugar]. Este novo normal vai facilitar o turismo na Ilha Grande, que fica no eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais.

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