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Cargo

Governo entrega secretaria da pasta do Turismo a ex-senador do Centrão

Vicentinho Alves, o agora secretário de infraestrutura do Turismo já foi prefeito de Palmas, deputado estadual por dois mandatos e deputado federal

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 12:56
O ex-senador Vicentinho Alves (PL-TO)
O ex-senador Vicentinho Alves (PL-TO) é nomeado para atuar na Secretaria Nacional de Infraestrutura do Ministério do Turismo  Crédito: Renato Costa/Folhapress
Com a estratégia de aumentar a sua base no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro entregou mais um cargo na estrutura do governo a um nome do Centrão, bloco informal que reúne cerca de 200 deputados. A edição desta quarta-feira (29), do Diário Oficial da União traz a nomeação do ex-senador Vicentinho Alves (PL-TO) na Secretaria Nacional de Infraestrutura do Ministério do Turismo, pasta comandada pelo deputado licenciado Marcelo Alvaro Antônio (PSL-MG).
Vicentinho Alves deixou o Senado no ano passado, após não conseguir se reeleger. O agora secretário de infraestrutura do Turismo já foi prefeito de Palmas, deputado estadual por dois mandatos e deputado federal. Em 2018, ele também tentou se tornar governador na eleição suplementar do seu Estado, convocada após a cassação de Marcelo Miranda, mas não conseguiu.
Apesar do fracasso nas urnas, o ex-senador conseguiu eleger o filho Vicentinho Junior (PL-TO) como deputado federal.
O seu partido, o PL, é comandado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, condenado mensalão. A legenda já havia indicado um aliado para comandar a Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O órgão é um dos um dos espaços mais cobiçados por políticos, com orçamento de R$ 54 bilhões neste ano.

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DEM e MDB desembarcam do Centrão

Sob pressão de aliados e após sofrer sucessivas derrotas políticas, Bolsonaro passou nos últimos meses a distribuir cargos aos partidos do Centrão, em troca de votos no Congresso, ressuscitando a velha prática do "toma lá, dá cá". No casamento de papel passado, Progressistas e Republicanos também foram contemplados.
A estratégia, no entanto, sofreu um revés nesta semana após DEM e MDB anunciarem a saída do bloco. O motivo é justamente a aproximação dos líderes dos demais partidos com o Palácio do Planalto e o possível apoio de Bolsonaro a Arthur Lira (Progressistas-AL) na disputa pelo comando da Câmara. As duas siglas dissidentes devem apoiar um candidato indicado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A eleição está marcada para fevereiro.

SECRETARIA NÃO EXISTE

Apesar de o Diário Oficial informar que o ex-senador Vicentinho Alves foi nomeado como secretário nacional de Infraestrutura Turística do Ministério do Turismo, o órgão não existe na estrutura da pasta. De acordo com o organograma disponível no site oficial, a secretaria existente no ministério é a de Estruturação do Turismo, que tem entre seus departamentos o de Infraestrutura Turística.
Questionado por meio da assessoria de imprensa, o ministério ainda não informou se houve mudança na organização da pasta - como a transformação do departamento em secretaria - ou se ocorreu erro na publicação do Diário Oficial.

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