Homens são presos em SC por aplicar golpe do bilhete premiado em idosa

O caso veio à tona após um alerta do banco; funcionários identificaram tentativas repetidas de saque em uma conta já bloqueada por suspeita de fraude

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:44

Dois homens foram presos em Itapema (SC) suspeitos de aplicar o chamado golpe do bilhete premiado após movimentarem cerca de R$ 300 mil obtidos ilegalmente. O caso veio à tona após um alerta do banco. A prisão ocorreu na manhã de ontem, depois que funcionários de uma agência bancária acionaram a Polícia Militar ao identificarem tentativas repetidas de saque em uma conta já bloqueada por suspeita de fraude.

Os suspeitos, de 20 e 25 anos, foram monitorados dentro e fora da agência localizada na avenida Nereu Ramos. Os policiais aguardaram o momento em que um deles deixou o banco e se encontrou com o comparsa, que aguardava em um carro estacionado do outro lado da via, em posição estratégica para alertar sobre a presença policial.

Como é o golpe do bilhete premiado?

Os criminosos se aproximam das vítimas alegando possuir um bilhete de loteria supostamente premiado, mas afirmam não conseguir resgatar o prêmio por algum impedimento burocrático. Os criminosos oferecem o bilhete em troca de uma quantia menor do que o valor anunciado como prêmio, convencendo a vítima a realizar transferências bancárias ou saques.

As investigações apontaram que o dinheiro movimentado pelos suspeitos havia sido obtido no dia anterior por meio de estelionato. Segundo a polícia, a vítima foi convencida a transferir o valor após os golpistas alegarem estar de posse de um bilhete de loteria supostamente premiado, prometendo uma divisão do prêmio milionário mediante pagamento antecipado -prática típica desse tipo de golpe.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam comprovantes bancários, cerca de R$ 2,1 mil em dinheiro, cartões de crédito, três celulares e uma pequena quantidade de maconha. Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O caso seguirá sob investigação.

