Home
>
Brasil
>
Homem morre após ser devorado por leões em João Pessoa. Zoológico é interditado

Homem morre após ser devorado por leões em João Pessoa. Zoológico é interditado

O parque está interditado para investigações a Polícia Científica da Paraíba (IPC). E não se sabe ainda quando será reaberto ao público

Redação O Estado de S. Paulo

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:04

Homem foi devorado por leões em João Pessoa. Ele tinha 19 anos
Homem foi devorado por leões em João Pessoa. Ele tinha 19 anos Crédito: Reprodução/g1 PB

Um homem foi atacado e morto por uma leoa, na manhã deste domingo, 30, no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Parque da Bica, em João Pessoa, Paraíba. Dois vídeos foram publicado no Instagram do VoxPB. Em um deles, aparece o homem no momento em que desce pelo tronco de uma árvore em direção ao animal. Em outro, a leoa surge com manchas de sangue no corpo.

Recomendado para você

O parque está interditado para investigações a Polícia Científica da Paraíba (IPC). E não se sabe ainda quando será reaberto ao público

Homem morre após ser devorado por leões em João Pessoa. Zoológico é interditado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na tarde deste domingo (29) suspeito de provocar um incêndio que atingiu uma ocupação na zona oeste do Recife.

Homem é preso suspeito de causar incêndio que matou mulher e 4 crianças

Coach e influenciador Thiago da Cruz Schoba, de 37 anos, conhecido como Thiago Schutz, foi acusado pela namorada de agressão e tentativa de forçar relação sexual

'Calvo do Campari' é preso acusado de agressão pela namorada e solto com medidas protetivas

O homem atacado ainda não foi identificado oficialmente. Segundo relato de testemunhas ao VoxPB, o homem teria escalado a cerca da área reservada aos leões no parque e descido pela árvore que fica dentro da área dos animais. A facilidade com que o homem se aproximou da área dos animais expôs falhas de segurança do local, apesar da barreira de 8 metros de altura que separa a área dos animais do público visitante.

Segundo nota oficial divulgada no Instagram do Parque da Bica, a instituição lamenta o ocorrido. Abaixo um trecho do comunicado. "Trata-se de um episódio extremamente triste para todos, e manifestamos nossa solidariedade e sentimentos à família e aos amigos do homem, ainda não identificado". O parque está interditado para investigações a Polícia Científica da Paraíba (IPC). E não se sabe ainda quando será reaberto ao público.

Leia mais

Imagem - Radares voltam a funcionar em Vila Velha; confira os locais e velocidades

Radares voltam a funcionar em Vila Velha; confira os locais e velocidades

Imagem - Piloto de parapente tem falha em voo e é socorrido de helicóptero em Cariacica

Piloto de parapente tem falha em voo e é socorrido de helicóptero em Cariacica

Imagem - Supermercados BH investe em conexão com o capixaba e planeja novas lojas no ES para 2026

Supermercados BH investe em conexão com o capixaba e planeja novas lojas no ES para 2026

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais