Homem morre após ser devorado por leões em João Pessoa. Zoológico é interditado

O parque está interditado para investigações a Polícia Científica da Paraíba (IPC). E não se sabe ainda quando será reaberto ao público

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:04

Homem foi devorado por leões em João Pessoa. Ele tinha 19 anos Crédito: Reprodução/g1 PB

Um homem foi atacado e morto por uma leoa, na manhã deste domingo, 30, no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Parque da Bica, em João Pessoa, Paraíba. Dois vídeos foram publicado no Instagram do VoxPB. Em um deles, aparece o homem no momento em que desce pelo tronco de uma árvore em direção ao animal. Em outro, a leoa surge com manchas de sangue no corpo.

O homem atacado ainda não foi identificado oficialmente. Segundo relato de testemunhas ao VoxPB, o homem teria escalado a cerca da área reservada aos leões no parque e descido pela árvore que fica dentro da área dos animais. A facilidade com que o homem se aproximou da área dos animais expôs falhas de segurança do local, apesar da barreira de 8 metros de altura que separa a área dos animais do público visitante.

Segundo nota oficial divulgada no Instagram do Parque da Bica, a instituição lamenta o ocorrido. Abaixo um trecho do comunicado. "Trata-se de um episódio extremamente triste para todos, e manifestamos nossa solidariedade e sentimentos à família e aos amigos do homem, ainda não identificado". O parque está interditado para investigações a Polícia Científica da Paraíba (IPC). E não se sabe ainda quando será reaberto ao público.



