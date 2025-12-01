Conteúdo de Marca

Supermercados BH investe em conexão com o capixaba e planeja novas lojas no ES para 2026

A rede mineira chegou ao estado em 2023 e já conta com 43 lojas entre atacados e supermercados em terras capixabas

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Supermercados BH

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:00

O novo centro lojístico de Contagem-MG é a aposta para sustentar o mercado nas regiões fora do estado de Minas Gerais Crédito: BH/Divulgação

Preço competitivo e variedade de produtos são características que chamam atenção de qualquer consumidor. Com a chegada de novas empresas e a ampliação dos investimentos de marcas já consolidadas, o capixaba conta com uma grande diversidade na hora de escolher por um supermercado. Por isso, sai na frente quem busca se conectar com o público.

Um exemplo é o Supermercados BH, presente no Estado desde 2023. A empresa foi eleita a marca mais admirada do segmento pelos capixabas na pesquisa Marcas de Valor, realizada pela Rede Gazeta, e planeja inaugurar novas unidades no ES em 2026.

Tudo isso porque, segundo o presidente do BH, Pedro Lourenço, a rede encontrou no Espírito Santo um ambiente propício para crescer, consolidar presença e se conectar ao cotidiano da população.

“É um mercado estratégico. O desempenho consistente das lojas capixabas têm ampliado nossa participação regional, fortalecido o reconhecimento da marca e contribuído para o crescimento nacional. E me impressiona ainda mais a recepção do capixaba com a nossa marca a cada loja que inauguramos, é sinônimo de acolhimento do público”, afirma.



Pedro Lourenço explica ainda que a chegada ao Estado marcou o início dessa expansão para fora de Minas Gerais, com a aquisição de 34 lojas, entre atacado e varejo.

Pedro Lourenço, presidente da marca mineira Crédito: BH/Divulgação

Só em 2025, oito novas unidades foram inauguradas ao longo do ano, sendo cinco em Serra, uma em Vila Velha, e duas recém-inauguradas, em Viana e no litoral sul do estado, na cidade de Anchieta. Hoje, no total, o Supermercados BH conta com 43 lojas em funcionamento, distribuídas por 13 municípios.

“Seguimos com um plano contínuo de expansão no Estado, com novas inaugurações e conversões previstas conforme a confirmação dos cronogramas locais. Estamos avaliando áreas e oportunidades em diferentes municípios, reforçando nossa presença de forma sustentável, com foco em qualidade de loja, padronização e atendimento”, explica o presidente.

Essa expansão também trouxe impacto direto na economia capixaba com a criação de 5.500 empregos diretos no Espírito Santo, o que representa mais de duas mil novas vagas criadas desde 2023.

Vale destacar que para garantir o abastecimento de todas as unidades, foi inaugurado novo complexo logístico em Contagem, Minas Gerais, com 420 mil metros quadrados e frota própria com mais de 460 caminhões.

Um BH mais capixaba a cada dia

O varejista mineiro investiu na abertura de 8 lojas no ES ao longo de 2025 Crédito: BH/Divulgação

Apesar da origem mineira, a adaptação ao mercado local tem sido parte essencial da estratégia.

“Buscamos nos aproximar da cultura capixaba por meio da regionalização do mix, parcerias com fornecedores locais, apoio ao esporte e a iniciativas sociais do Estado e ações de relacionamento com as comunidades. Mantemos nossa essência mineira, mas adaptamos comunicação, sortimento e experiência de loja para refletir o jeito e as preferências do público local”, conta Pedro Lourenço.

No esporte, por exemplo, a marca patrocina equipes de futebol e projetos que fortalecem vínculos de comunidade, incluindo seis dos dez clubes participantes do campeonato estadual: Desportiva Ferroviária, Estrela do Norte, Nova Venécia, Rio Branco Atlético Clube, Serra e Vitória-ES.

Afinal, a expansão no Espírito Santo também redefine o mapa de atuação da empresa no Sudeste. Para Pedro Lourenço, o Estado se tornou um laboratório competitivo para testar formatos, ampliar presença e disputar espaço com redes consolidadas.

“A boa receptividade do consumidor e o avanço das lojas mostram que o crescimento local não é apenas territorial, mas parte de um novo ciclo de consolidação regional”, destaca.

Entretanto, esse crescimento também vem acompanhado de responsabilidade social. Em parceria com o programa Mesa Brasil Sesc, o BH doou mais de 615 toneladas de alimentos em 2025, beneficiando cerca de 3.400 famílias em situação de vulnerabilidade.

Outro destaque é o Projeto Troco Solidário, que já destinou mais de R$ 35 milhões para instituições de saúde desde sua criação, sendo R$ 6 milhões apenas no último ano.

Já em relação a sustentabilidade, iniciativas de reciclagem reaproveitaram mais de 4 mil toneladas de materiais somente no primeiro semestre de 2025, assim como máquinas de coleta de vidro foram instaladas em lojas em parceria com a Ambev e novas ações de economia circular estão em expansão.

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta