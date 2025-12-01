A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Piloto de parapente tem falha em voo e é socorrido de helicóptero em Cariacica

Publicado em 01/12/2025 às 07h50
Piloto teve problemas com seu equipamento, precisando realizar um pouso forçado no Morro do Mochuara, em Cariacica

Um piloto de parapente realizou um pouso forçado no Morro do Mochuara, em Cariacica, na tarde de domingo (30), e foi resgatado por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). O parapentista teve um problema no voo devido a uma falha no equipamento, após saltar de uma rampa de voo livre em Viana.

O primeiro acionamento foi ao Corpo de Bombeiros, mas, por ser local de difícil acesso para equipes terrestres, o apoio aéreo foi chamado. O piloto foi socorrido pelo helicóptero Harpia 02, do Notaer, com ajuda de um cesto. Ele foi deixado, sem ferimentos, no campo do Palmeiras, no bairro Novo Brasil, em Cariacica.

Publicidade