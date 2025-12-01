Piloto de parapente tem falha em voo e é socorrido de helicóptero em Cariacica

Um piloto de parapente realizou um pouso forçado no Morro do Mochuara, em Cariacica, na tarde de domingo (30), e foi resgatado por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). O parapentista teve um problema no voo devido a uma falha no equipamento, após saltar de uma rampa de voo livre em Viana.

O primeiro acionamento foi ao Corpo de Bombeiros, mas, por ser local de difícil acesso para equipes terrestres, o apoio aéreo foi chamado. O piloto foi socorrido pelo helicóptero Harpia 02, do Notaer, com ajuda de um cesto. Ele foi deixado, sem ferimentos, no campo do Palmeiras, no bairro Novo Brasil, em Cariacica.