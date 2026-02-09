Na Baixada Fluminense

Homem morre após carro ser atingido por trem em passagem irregular

O veículo atravessou irregularmente a linha férrea por uma passagem de nível não autorizada e acabou sendo atingido pelo trem

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:52

Carro destruído após ser atingido por trem no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Folhapress

Um homem morreu e outro ficou em estado grave após a colisão entre um trem de passageiros e um carro na estação ferroviária Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense, na tarde deste sábado (7). Segundo a SuperVia, concessionária que administra a ferrovia do Rio de Janeiro, o veículo atravessou irregularmente a linha férrea por uma passagem de nível não autorizada e acabou sendo atingido pelo trem.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte do carro prensada entre a composição e a plataforma de embarque de passageiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quartéis de Fragoso, em Magé, e de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, foram acionados por volta das 18h para o atendimento da ocorrência. No local, os militares encontraram uma vítima masculina, com cerca de 30 anos, já sem vida.

Outro homem, de aproximadamente 25 anos, foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde. A Polícia Militar informou que agentes do 34º BPM (Magé) também atuaram na ocorrência. Segundo a corporação, o motorista do carro de passeio teria cruzado a linha férrea de forma irregular, sem observar a sinalização.



O caso é investigado pela 65ª DP (Magé). Segundo a Polícia Civil, o maquinista do trem prestou depoimento, e outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente. Por causa da colisão, a circulação de trens do ramal Guapimirim chegou a ser suspensa, mas foi retomada neste domingo (8).

Em nota, a SuperVia - concessionária responsável pela linha férrea - afirmou ter acionado imediatamente os órgãos responsáveis para o atendimento às vítimas e lamentou o episódio. A empresa reforçou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os trens têm preferência de passagem sobre os demais veículos e que deixar de parar antes de atravessar a linha férrea é infração gravíssima, sujeita à aplicação de multa.

