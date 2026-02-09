Jovem é assassinado a tiros no bairro Vale Encantado, em Vila Velha

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros no bairro Vale Encantado, em Vila Velha , na noite de domingo (8). A vítima foi identificada pela mãe como Douglas Cunha. Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que um homem efetuou os disparos e fugiu em direção ao bairro Rio Marinho.

Ao chegar no local, a PM isolou a área e encontrou inúmeras cápsulas deflagradas de calibre 380 e 9 mm. A Polícia Civil foi acionada e realizou os primeiros procedimentos de investigação. Após a remoção do corpo pela equipe da Polícia Científica, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Em seguida, o local foi liberado.