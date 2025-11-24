Home
Homem morre ao cair de pico no Rio; corpo é resgatado de helicóptero

Segundo a administração do parque, o voo para retirada da vítima começou às 17h, após autorização da polícia

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:06

A informação foi dada à administração do parque por pessoas que acompanhavam a vítima, que não teve identidade divulgada
A informação foi dada à administração do parque por pessoas que acompanhavam a vítima, que não teve identidade divulgada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem morreu ao cair do Pico do Tijuca Mirim, na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado (22). Ele fez uma trilha e caiu de uma altura de mais de 30 metros após chegar ao topo do pico na manhã de ontem. A informação foi dada à administração do parque por pessoas que acompanhavam a vítima, que não teve identidade divulgada.

Um membro do grupo desceu e pediu ajuda a funcionários do parque, que acionaram o corpo de bombeiros. A chegada do socorro aconteceu por volta das 10h30, cerca de 40 minutos após a queda. Corpo estava em uma área de mata fechada e foi retirado de helicóptero após quase sete horas de operação dos bombeiros. Segundo a administração do parque, o voo para retirada da vítima começou às 17h, após autorização da polícia.

Local de onde o homem caiu é uma área natural sem qualquer tipo de guarda corpo, informou a administração do parque. Em nota enviada à reportagem, o Parque Nacional da Tijuca explicou que no local da queda não há qualquer construção artificial. O parque também lamentou a morte.

