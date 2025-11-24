Mulheres morrem após ônibus de turismo de MG tombar ao deixar Guarapari

Duas mulheres morreram após um ônibus de turismo de Minas Gerais tombar na BR 262, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, na noite de domingo (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia saído de Guarapari (ES) e seguia para Contagem (MG) e estava com 50 ocupantes – 48 passageiros e dois motoristas. Uma das vítimas era esposa de um dos condutores. O número de feridos não foi divulgado.