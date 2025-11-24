A Gazeta - Agora

Mulheres morrem após ônibus de turismo de MG tombar ao deixar Guarapari

Publicado em 24/11/2025 às 08h17
Ônibus tombou na BR 262 em Ibatiba
Ônibus tombou na BR 262 em Ibatiba Crédito: Leitor/A Gazeta

Duas mulheres morreram após um ônibus de turismo de Minas Gerais tombar na BR 262, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, na noite de domingo (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia saído de Guarapari (ES) e seguia para Contagem (MG) e estava com 50 ocupantes – 48 passageiros e dois motoristas. Uma das vítimas era esposa de um dos condutores. O número de feridos não foi divulgado. 

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Científica para informar sobre o atendimento à ocorrência, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

