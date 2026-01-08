Home
>
Brasil
>
Homem mata pai, madrasta, irmãs e sobrinho a facadas em MG, diz polícia

Homem mata pai, madrasta, irmãs e sobrinho a facadas em MG, diz polícia

O homem foi preso em flagrante ao confessar as mortes do pai, da madrasta, das irmãs e do sobrinho, segundo a polícia; as autoridades não informaram se o suspeito já constituiu defesa

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:12

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o assassinato a facadas de cinco pessoas da mesma família em Juiz de Fora, ocorrido na quarta-feira (7). Dentre os mortos estão o pastor aposentado João Batista Fernandes Souza, 74, e sua esposa, Neide Fernandes de Faria Souza, 63. Também morreram duas filhas de João, de 47 e 44 anos, e um neto, de cinco. O suspeito do crime é um dos filhos de João Batista, que foi preso em flagrante ao confessar as mortes do pai, da madrasta, das irmãs e do sobrinho, segundo a polícia. As autoridades não informaram se o suspeito já constituiu defesa.

Recomendado para você

A operação desta quinta tem como alvos suspeitos de envolvimento em roubos de cargas e de veículos de luxo; um homem foi preso em flagrante e levado para a Cidade da Polícia

Polícia faz segundo dia de operação contra o TCP no Rio de Janeiro

O homem foi preso em flagrante ao confessar as mortes do pai, da madrasta, das irmãs e do sobrinho, segundo a polícia; as autoridades não informaram se o suspeito já constituiu defesa

Homem mata pai, madrasta, irmãs e sobrinho a facadas em MG, diz polícia

Agora são 564 casos descartados, incluindo o da jovem; as análises começaram na segunda-feira (5), após boletim médico apontar intoxicação por metanol como possível causa da morte

Governo de SP descarta intoxicação por metanol em morte de adolescente

Os corpos foram encontrados na casa do pastor, no bairro Santa Cecília, por um familiar que estava indo trabalhar na manhã de quarta-feira. A Polícia Militar foi acionada, e o suspeito foi preso onde morava, em outro ponto da cidade. Uma faca que teria sido usada no crime foi apreendida no local.

Segundo a polícia, ele foi até a casa dos familiares no começo da manhã e iniciou o ataque quando uma das irmãs estava saindo do local. Questionado pela polícia, o suspeito teria apresentado motivações diferentes para o crime, dentre elas uma suposta dívida e atritos familiares. O parente que encontrou os corpos afirmou à polícia que o suspeito tinha histórico de transtornos mentais.

Os corpos das vítimas foram levados para perícia ainda na manhã de quarta. Os sepultamentos estão previstos para esta quinta-feira (8), em Juiz de Fora. João Batista foi pastor da Igreja do Nazareno do bairro Santa Cecília e estava fazendo um tratamento oncológico contra um câncer de próstata.

O presidente do Conselho de Pastores de Juiz de Fora, pastor Célio Neto, manifestou-se pelas redes sociais lamentando o crime. "Que Deus possa trazer a paz aos integrantes da família depois dessa perda, dessa tragédia que aconteceu no nosso meio", disse.

Leia mais

Imagem - Governo de SP descarta intoxicação por metanol em morte de adolescente

Governo de SP descarta intoxicação por metanol em morte de adolescente

Imagem - Ciclista morre após ser atropelada e arrastada por 150 metros

Ciclista morre após ser atropelada e arrastada por 150 metros

Imagem - Homem morre após ser perseguido e esfaqueado em academia no Paraná

Homem morre após ser perseguido e esfaqueado em academia no Paraná

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais