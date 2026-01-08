Crime

Homem mata pai, madrasta, irmãs e sobrinho a facadas em MG, diz polícia

O homem foi preso em flagrante ao confessar as mortes do pai, da madrasta, das irmãs e do sobrinho, segundo a polícia; as autoridades não informaram se o suspeito já constituiu defesa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:12

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o assassinato a facadas de cinco pessoas da mesma família em Juiz de Fora, ocorrido na quarta-feira (7). Dentre os mortos estão o pastor aposentado João Batista Fernandes Souza, 74, e sua esposa, Neide Fernandes de Faria Souza, 63. Também morreram duas filhas de João, de 47 e 44 anos, e um neto, de cinco. O suspeito do crime é um dos filhos de João Batista, que foi preso em flagrante ao confessar as mortes do pai, da madrasta, das irmãs e do sobrinho, segundo a polícia. As autoridades não informaram se o suspeito já constituiu defesa.

Os corpos foram encontrados na casa do pastor, no bairro Santa Cecília, por um familiar que estava indo trabalhar na manhã de quarta-feira. A Polícia Militar foi acionada, e o suspeito foi preso onde morava, em outro ponto da cidade. Uma faca que teria sido usada no crime foi apreendida no local.

Segundo a polícia, ele foi até a casa dos familiares no começo da manhã e iniciou o ataque quando uma das irmãs estava saindo do local. Questionado pela polícia, o suspeito teria apresentado motivações diferentes para o crime, dentre elas uma suposta dívida e atritos familiares. O parente que encontrou os corpos afirmou à polícia que o suspeito tinha histórico de transtornos mentais.

Os corpos das vítimas foram levados para perícia ainda na manhã de quarta. Os sepultamentos estão previstos para esta quinta-feira (8), em Juiz de Fora. João Batista foi pastor da Igreja do Nazareno do bairro Santa Cecília e estava fazendo um tratamento oncológico contra um câncer de próstata.

O presidente do Conselho de Pastores de Juiz de Fora, pastor Célio Neto, manifestou-se pelas redes sociais lamentando o crime. "Que Deus possa trazer a paz aos integrantes da família depois dessa perda, dessa tragédia que aconteceu no nosso meio", disse.

