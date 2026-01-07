No Mato Grosso

Ciclista morre após ser atropelada e arrastada por 150 metros

Segundo o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, a mulher sofreu graves lesões nos membros inferiores, que ficaram "totalmente dilacerados"

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:00

Ciclista foi arrastada e dilacerada após o acidente, no Mato Grosso Crédito: Reprodução/PC-MT

Uma ciclista de 56 anos morreu após ser atropelada e arrastada por um caminhão-trator em Campo Verde (MT). O motorista do caminhão, 43, seguia pela BR-070 com o veículo carregado de grãos, segundo informou às autoridades. O caminhão era composto pelo cavalo-trator, que é a parte da frente onde ficam o motor e o motorista, e dois reboques, que são as partes de trás onde vai a carga.

Ao fazer a rotatória, o cavalo-trator e o primeiro reboque conseguiram completar a manobra normalmente. Porém, no momento em que o caminhão estava saindo da rotatória e o segundo reboque ainda fazia a curva, a vítima acabou entrando por baixo da última carreta, por motivos que o motorista disse não saber explicar, conforme ele contou à Polícia Civil. A vítima, identificada como Maria Aparecida Gomes, caiu no chão e foi arrastada pelo veículo por aproximadamente 150 metros. Segundo o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, a mulher sofreu graves lesões nos membros inferiores, que ficaram "totalmente dilacerados".

A ciclista foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil esteve no local do acidente e disse estar investigando o que aconteceu.

