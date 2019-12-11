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Vestido de mulher

Homem é preso ao tentar fazer prova de direção no lugar da mãe em Rondônia

Heitor Márcio Schiave já havia feito a prova das balizas, quando um dos examinadores do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) desconfiou que não se tratava de uma mulher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 17:35

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 17:35

Heitor Márcio Schiave, preso após tentar se passar pela mãe em prova de direção Crédito: Reprodução | Facebook
Um homem de 43 anos, maquiado e vestido de mulher, foi preso em flagrante após realizar exame prático de direção, tentando se passar pela própria mãe.
O caso aconteceu no distrito de Nova Mutum Paraná, a cerca de 100 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia, na tarde desta terça-feira (10).
Heitor Márcio Schiave já havia feito a prova das balizas, quando um dos examinadores do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) desconfiou que não se tratava de uma mulher.
O servidor chamou a Polícia Militar e o suspeito de falsidade ideológica foi detido ainda dentro do carro da auto-escola.

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Segundo a polícia, em depoimento, o homem disse que a mãe dele se encontrava em outra cidade e que não sabia que ele estava se passando por ela. O suspeito não esclareceu o motivo de ter tentado fazer a prova no lugar da mãe.
O homem ainda fantasiado foi levado para a delegacia e, depois do registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência, foi liberado, sem pagar nenhuma fiança ou multa.

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