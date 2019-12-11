Homem é preso ao tentar fazer prova de direção no lugar da mãe em Rondônia

Heitor Márcio Schiave, preso após tentar se passar pela mãe em prova de direção Crédito: Reprodução | Facebook

Um homem de 43 anos, maquiado e vestido de mulher, foi preso em flagrante após realizar exame prático de direção, tentando se passar pela própria mãe.

O caso aconteceu no distrito de Nova Mutum Paraná, a cerca de 100 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia, na tarde desta terça-feira (10).

desconfiou que não se tratava de uma mulher. Heitor Márcio Schiave já havia feito a prova das balizas, quando um dos examinadores do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) desconfiou que não se tratava de uma mulher.

e o suspeito de falsidade ideológica foi detido ainda dentro do carro da auto-escola. O servidor chamou a Polícia Militar e o suspeito de falsidade ideológica foi detido ainda dentro do carro da auto-escola.

Segundo a polícia, em depoimento, o homem disse que a mãe dele se encontrava em outra cidade e que não sabia que ele estava se passando por ela. O suspeito não esclareceu o motivo de ter tentado fazer a prova no lugar da mãe.