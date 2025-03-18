Homem é arrastado por carro durante roubo de celular, em São Paulo

Casos de assalto em São Paulo estão cada vez mais frequentes e violentos Crédito: Wilson Rodrigues

Um produtor de cinema de 45 anos foi roubado na manhã de domingo (16) e arrastado por um carro na rua Mourato Coelho, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 5h e é investigado pela Polícia Civil. Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima esperava um carro de aplicativo quando um grupo de aproximou em um veículo branco. O produtor de cinema estava na calçada, com o celular na mão, após comemorar o aniversário com amigos.

Um dos passageiros roubou o celular do homem, arrancando-o de suas mãos. A vítima teria tentado recuperar o aparelho, agarrado ao veículo. Após ser arrastado pelo carro por alguns metros, o produtor de cinema caiu, machucou a cabeça e ficou inconsciente. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e internado no Hospital das Clínicas.

Câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista do carro branco dirige em zigue-zague para derrubar a vítima do roubo. Na mesma região, um cliente da padaria Fazemos Pão foi baleado no início do mês durante um assalto. Foi o segundo roubo à mão armada no estabelecimento nos últimos quatro meses. Os criminosos chegaram ao local por volta das 17h do dia 7, entraram na padaria, balearam um cliente e fugiram a pé com ao menos dois celulares.

A vítima é um italiano de 55 anos que mora há vários anos no Brasil e trabalha como diretor comercial de uma empresa de tecnologia. Ele passou por uma cirurgia no Hospital das Clínicas e está em recuperação. Em janeiro, Vitor Rocha e Silva, 23, morreu baleado após reagir a um assalto em Pinheiros. Ele e o namorado foram atacados na rua Joaquim Antunes, nas proximidades de um viaduto.