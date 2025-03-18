Homem é arrastado por carro durante roubo de celular, em São Paulo

Um produtor de cinema de 45 anos foi roubado na manhã de domingo (16) e arrastado por um carro na rua Mourato Coelho, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 5h e é investigado pela Polícia Civil. Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima esperava um carro de aplicativo quando um grupo de aproximou em um veículo branco. O produtor de cinema estava na calçada, com o celular na mão, após comemorar o aniversário com amigos.
Um dos passageiros roubou o celular do homem, arrancando-o de suas mãos. A vítima teria tentado recuperar o aparelho, agarrado ao veículo. Após ser arrastado pelo carro por alguns metros, o produtor de cinema caiu, machucou a cabeça e ficou inconsciente. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e internado no Hospital das Clínicas.
Câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista do carro branco dirige em zigue-zague para derrubar a vítima do roubo. Na mesma região, um cliente da padaria Fazemos Pão foi baleado no início do mês durante um assalto. Foi o segundo roubo à mão armada no estabelecimento nos últimos quatro meses. Os criminosos chegaram ao local por volta das 17h do dia 7, entraram na padaria, balearam um cliente e fugiram a pé com ao menos dois celulares.
A vítima é um italiano de 55 anos que mora há vários anos no Brasil e trabalha como diretor comercial de uma empresa de tecnologia. Ele passou por uma cirurgia no Hospital das Clínicas e está em recuperação. Em janeiro, Vitor Rocha e Silva, 23, morreu baleado após reagir a um assalto em Pinheiros. Ele e o namorado foram atacados na rua Joaquim Antunes, nas proximidades de um viaduto.
De Uberlândia (MG), Vitor era formado em relações internacionais. Ele estava em São Paulo a passeio. A quantidade de queixas de roubos de janeiro a dezembro de 2024 na área do 14º Distrito Policial (Pinheiros), na zona oeste de São Paulo, foi a maior da série histórica, iniciada em 2002. Foram 3.569 registros de ocorrências no período, contra 3.391 no ano anterior. No caso dos furtos houve recuo (passou de 9.020 em 2023 para 8.910 no ano passado).