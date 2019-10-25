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Acusações

Greenpeace 'só atrapalha' o governo, diz Bolsonaro em Pequim

Nesta quinta-feira (24) ministro insinuou que a organização poderia estar por trás do vazamento de óleo

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 09:35
(Pequim - China, 24/10/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro. Crédito: Isac Nóbrega/PR
AGÊNCIA ESTADO-O presidente Jair Bolsonaro classificou como "terrorismo" o vazamento de petróleo na costa brasileira, caso fique comprovado que foi um ato intencional. Ao ser questionado sobre uma publicação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que vincula o Greenpeace ao episódio, Bolsonaro disse que a instituição internacional "só atrapalha" o governo.
"Esse Greenpeace só nos atrapalha. Não sei o que ele (Salles) falou, tenho que conversar com ele para entrar em detalhes, mas o Greenpeace só nos atrapalha, não nos ajuda em nada", disse o presidente, em Pequim, nesta sexta-feira )25).

ACUSAÇÃO

Ricardo Salles voltou a atacar a organização ambiental na quinta-feira, 24. O ministro insinuou que a organização poderia estar por trás do vazamento de óleo que afeta todo o Nordeste do País.

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Em sua conta no Twitter, o ministro afirma: "tem umas coincidências na vida né... Parece que o navio do #greenpixe estava justamente navegando em águas internacionais, em frente ao litoral brasileiro bem na época do derramamento de óleo venezuelano..."
O Greenpeace reagiu e disse que vai acionar, na Justiça, o ministro do Meio Ambiente.

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