Home
>
Brasil
>
Grávida é suspeita de matar padrasto para defender mãe de agressões em SP

Grávida é suspeita de matar padrasto para defender mãe de agressões em SP

O homem brigava com a companheira, mãe dela; durante a discussão, ele teria agredido a mulher com socos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:43

Um homem morreu após ser esfaqueado pela enteada na madrugada de hoje em Suzano, na Grande São Paulo. O homem, 37, brigava com a companheira, mãe dela. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o casal estava em casa, na rua Antônio Felix Pinto, quando teve um desentendimento a respeito de uma suposta traição por volta das 3h.

Recomendado para você

O homem brigava com a companheira, mãe dela; durante a discussão, ele teria agredido a mulher com socos

Grávida é suspeita de matar padrasto para defender mãe de agressões em SP

Caso foi investigado pelo 34° Distrito Policial (Vila Sônia), que optou pelo indiciamento do homem; inquérito foi concluído e enviado para análise do Poder Judiciário em fevereiro

Pai que acionou PM por desenho de orixá em escola é indiciado em SP

O adolescente é o único acusado de envolvimento no estupro coletivo que ainda não foi apreendido; os outros quatro acusados, todos maiores de idade, se apresentaram entre a terça-feira (3) e a quarta (4) e foram presos

TJ vê 'sucessivos erros' da PC em pedido de internação de adolescente em caso de estupro

Durante a discussão, ele teria agredido a mulher com socos. De acordo com o relato da esposa à polícia, a filha, de 19 anos e que está grávida de nove meses, interveio na situação para conter as agressões. A gestante, então, teria dado uma facada no padrasto. Logo após o crime, ela fugiu da residência, enquanto o ferido foi socorrido por um conhecido ao Hospital e Maternidade da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A enteada ainda não foi encontrada. A Polícia Civil informou que investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e a "possível ocorrência de legítima defesa".

A suspeita não teve a identidade revelada. Por isso, o UOL não pôde localizar sua defesa, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Leia mais

Imagem - TJ vê 'sucessivos erros' da PC em pedido de internação de adolescente em caso de estupro

TJ vê 'sucessivos erros' da PC em pedido de internação de adolescente em caso de estupro

Imagem - Pai que acionou PM por desenho de orixá em escola é indiciado em SP

Pai que acionou PM por desenho de orixá em escola é indiciado em SP

Imagem - PGR pede arquivamento de investigação sobre joias de Bolsonaro

PGR pede arquivamento de investigação sobre joias de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais