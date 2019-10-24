Governo federal reconhece situação de emergência em cidade de PE

O governo federal reconheceu nesta quarta-feira (23) situação de emergência na cidade de São José da Coroa Grande, no litoral sul de Pernambuco.
A praia do município foi a primeira atingida por manchas de óleo após o ressurgimento do petróleo no litoral do estado há uma semana.
Óleo reapareceu com intensidade em São José da Coroa Grande (PE) há uma semana
Na manhã desta quarta-feira (23), o petróleo, que até então tinha reaparecido apenas no litoral sul, chegou também à praia do Janga, localizada em Paulista, litoral norte de Pernambuco. Alguns peixes pequenos foram encontrados mortos nas proximidades.
Além delas, o óleo reapareceu nas cidades de Tamandaré, Sirinhaém, Rio Formoso, Barreiros, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.
As manchas do vazamento, ainda de causa desconhecida, foram vistas pela primeira vez na Paraíba em 30 de agosto, e depois se espalharam para Pernambuco, Sergipe e os outros estados do Nordeste.
Em situação de emergência, o município consegue recursos federais para limpeza das localidades afetadas e transporte do material removido. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.
O valor a ser repassado pelo governo federal ainda não foi informado. O Ministério do Desenvolvimento Regional já havia reconhecido situação de emergência em Camaçari, Conde, Esplanada, Entre Rios, Jandaíra e Lauro de Freitas, no litoral norte da Bahia.
A Prefeitura do Recife está mobilizada na expectativa de que as manchas cheguem à Praia de Boa Viagem, a mais conhecida da capital.
O governo de Pernambuco anunciou que vai lançar edital no valor de R$ 2,5 milhões para financiamento de pesquisas que vão identificar, entre outras coisas, o nível de contaminação da água do mar. Vão ser selecionados, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, 12 projetos.
Na terça-feira (22), os ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, estiveram em Pernambuco. Na sexta (25), o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio irá até Porto de Galinhas (PE).
O petróleo já atingiu 2.250 km da costa nordestinas e chegou a 233 locais de 88 cidades dos nove estados do Nordeste.