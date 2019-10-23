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Praia de Barra de Jangada e Praia do Janga

Óleo atinge mais duas praias pernambucanas

O Estado anunciou o lançamento de um edital para estimular a realização de pesquisas sobre as consequências da poluição para a saúde da população e para os ecossistemas atingidos pelo óleo

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 18:51
Praia do Janga, em Pernambuco, é atingida por óleo Crédito: Reprodução | Whatsapp
Após 55 dias do aparecimento de manchas de óleo no litoral da Paraíba, o produto, de origem desconhecida, que já atingiu os nove estados do Nordeste, continua chegando à costa, poluindo trechos que ainda não tinham sido afetados. Em Pernambuco, ao menos mais duas praias, distantes cerca de 50 quilômetros uma da outra, foram atingidas nesta quarta-feira (23).
Segundo a prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, o óleo atingiu um trecho da Praia de Barra de Jangada esta madrugada. Servidores municipais que estavam de prontidão monitorando a área, militares da Marinha, voluntários e um grupo de detentos coletaram todo o material que conseguiram, minimizando os danos, conforme informou a prefeitura.

VOLUNTÁRIOS

Os 50 presos que participaram da ação de limpeza cumprem pena no regime semiaberto da Penitenciária Agroindustrial São João, localizada na Ilha de Itamaracá, também na região metropolitana de Recife. De acordo com o governo de Pernambuco, todos se voluntariaram para o trabalho. Em troca, terão esse tempo descontado de suas penas, conforme previsto na legislação. Separados em grupos e usando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), eles ajudaram a recolher parte do óleo em sacos de lixo, sendo o tempo todo escoltados por agentes penitenciários.

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Também durante a madrugada, moradores constataram a presença de óleo na orla da Praia do Janga, no município de Paulista, no litoral norte pernambucano. Nas redes sociais, a prefeitura anunciou que está fechando o planejamento que vai mobilizar todas as secretarias, ONGs, colônias de pescadores e a população para minimizar um possível desastre ambiental, e convocou voluntários a procurar a prefeitura para saber como colaborar.
Até terça-feira (22), o governo estadual já contabilizava a coleta de 489 toneladas de óleo e material contaminado ao longo do litoral pernambucano.

PESQUISA

O governo de Pernambuco anunciou esta manhã (23) o lançamento de um edital para estimular a realização de pesquisas sobre as consequências da poluição para a saúde da população e para os ecossistemas atingidos pelo óleo.
A secretaria estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação destinará R$ 2,5 milhões à iniciativa. A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) contratará 12 projetos.
O edital é voltado à contratação de laboratórios e instituições de pesquisa, públicos ou privados. Cada projeto de até R$ 200 mil deverá ser executado em até um ano. O edital com todas as informações estará disponível a partir da próxima sexta-feira (25), no site da Facepe.

Mancha de óleo atinge litoral brasileiro

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