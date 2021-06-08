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Habeas corpus

Governador do Amazonas recorre ao STF para não depor na CPI da Covid

A oitiva de Wilson Lima (PSC), a primeira de oito governadores convocados e já agendados, está marcada para quinta-feira, dia 10
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jun 2021 às 18:37

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:37

PF faz buscas e apreensão na casa e no gabinete do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC)
O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) Crédito: Sandro Pereira/Folhapress
O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para que não deponha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado. A oitiva, a primeira de oito governadores convocados e já agendados, está marcada para quinta-feira, 10.
No pedido, a defesa de Lima solicita que o processo seja encaminhado ao ministro Ricardo Lewandowski, que já relatou outras demandas semelhantes de depoentes na CPI da Covid. Os advogados sustentam no pedido que a convocação para a Comissão constitui ato inconstitucional e abusivo e uma afronta às cláusulas pétreas da federação e da separação de poderes.
No documento, a defesa do governador amazonense pede também que a decisão liminar lhe garanta, caso seja ele seja ouvido, o direito de permanecer em silêncio.

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