Queiroga admite, na CPI, falta de comprovação sobre cloroquina

Marcelo Queiroga no segundo depoimento à CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado

Apesar da declaração, Queiroga citou médicos que estão na "linha de frente" e "relatam casos de sucesso com esses tratamentos". O presidente Jair Bolsonaro é entusiasta do uso de medicamentos que não são recomendados para pacientes com Covid-19.

Segundo Queiroga, a discussão sobre o tratamento precoce contra Covid-19 tem gerado "forte divisão na classe médica". "De um lado, aqueles, como eu, que sou mais vinculado a sociedades científicas. Do outro lado, médicos assistenciais que estão na linha de frente e relatam casos de sucesso com esses tratamentos. Eles discutem de maneira calorosa, e cabe a mim harmonizar esse contexto para termos condição mais pacífica na classe médica", afirmou Queiroga.

O ministro disse também que essa discussão calorosa em nada contribui para pôr fim à pandemia do novo coronavírus. "O que vai pôr fim é ampliar a campanha de vacinação. Meu foco é exclusivo, ampliar a campanha de vacinação", declarou Queiroga.