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Veja o depoimento

Queiroga presta segundo depoimento à CPI da Covid

Ministro da Saúde deve ser questionado sobre a realização da Copa América no Brasil e a existência de um "gabinete paralelo" para auxiliar o governo. Veja o interrogatório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2021 às 09:27

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 09:27

CPI da Covid ouve, pela segunda vez, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O chefe da pasta no governo Bolsonaro presta depoimento novamente nesta terça-feira (8) e deve ser questionado pelos senadores sobre as condições sanitárias para o país sediar a Copa América e a suposta influência de um "gabinete paralelo" nas decisões do governo sobre a pandemia de Covid-19. Veja o depoimento clicando abaixo. 
Queiroga será a primeira testemunha a prestar dois depoimentos à comissão. O ministro da Saúde esteve no colegiado em 6 de maio, mas o depoimento foi considerado "contraditório" e evasivo por membros da CPI.

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