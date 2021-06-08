Queiroga presta segundo depoimento à CPI da Covid

A CPI da Covid ouve, pela segunda vez, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O chefe da pasta no governo Bolsonaro presta depoimento novamente nesta terça-feira (8) e deve ser questionado pelos senadores sobre as condições sanitárias para o país sediar a Copa América e a suposta influência de um "gabinete paralelo" nas decisões do governo sobre a pandemia de Covid-19. Veja o depoimento clicando abaixo.
Queiroga será a primeira testemunha a prestar dois depoimentos à comissão. O ministro da Saúde esteve no colegiado em 6 de maio, mas o depoimento foi considerado "contraditório" e evasivo por membros da CPI.