Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aziz e Marcos Rogério batem boca sobre novo depoimento de Queiroga à CPI
CPI da Covid

Aziz e Marcos Rogério batem boca sobre novo depoimento de Queiroga à CPI

Ao ouvir de Aziz que o novo interrogatório do Queiroga será na próxima terça (8), Marcos Rogério questionou a escolha do presidente da CPI e pediu ele "deixasse o ministro trabalhar"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jun 2021 às 17:11

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:11

À mesa, em pronunciamento, presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM).
À mesa, em pronunciamento, presidente da CPIPANDEMIA, senador Omar Aziz (PSD-AM). Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
A data do novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI da Covid provocou um novo bate-boca na comissão, entre o presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), e o senador governista Marcos Rogério (DEM-RO). Ao ouvir de Aziz que o novo interrogatório do Queiroga será na próxima terça-feira (8), Marcos Rogério questionou a escolha do presidente da CPI e pediu ele "deixasse o ministro trabalhar".
"Sabe o que ele estava fazendo ontem? Anunciando a Copa América ao lado do presidente Bolsonaro", rebateu Aziz. "E peça a ele para não mentir dessa vez", continuou o senador.
"Vossa excelência não tem autoridade para dizer que ele estava mentindo", afirmou então Marcos Rogério, que ouviu de Aziz uma reclamação. "O senhor não respeita ninguém, rapaz", disse o presidente da CPI. "Continuamos com a impressão de que não há ministro da Saúde", interveio o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL).
Marcos Rogério contestou a escolha de Queiroga depor antes do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (02). Aziz então destacou que, a pedido do colega, adiantou o testemunho do governador para a próxima semana, no dia 10. Antes, Lima iria falar à CPI no dia 29 de junho.

Veja Também

Após operação, depoimento de Wilson Lima é adiantado na CPI da Covid

Médica afirma à CPI não haver "ferramenta" a ser usada no início da Covid

Senador usa bordão de Gil do Vigor na CPI da Covid: "Brasil tá lascado"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Marcelo Queiroga CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar
Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados