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Luana Araújo

Médica afirma à CPI não haver "ferramenta" a ser usada no início da Covid

A médica infectologista falou sobre "tratamento precoce" e autonomia médica. Luana ficou apenas 10 dias no cargo de secretária extraordinária de combate à Covid-19 no ministério
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2021 às 14:26

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 14:26

À mesa, em pronunciamento, médica infectologista Luana Araújo.
Jefferson Rudy/Agência Senado Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Questionada na CPI da Covid pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO) a respeito de quais medidas podem ser tomadas nos casos iniciais de Covid-19, a médica Luana Araújo, ex-secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, afirmou que não há hoje "nenhuma ferramenta farmacológica que possa ser usada" naquela fase da doença.
"Nós não temos nenhuma ferramenta farmacológica que possa ser usada de forma inicial que impeça a progressão da doença", afirmou.
"A gente trata ou melhora o tratamento das doenças que o paciente tenha em concomitância porque a gente sabe que as doenças fragilizam o sistema imunológico do paciente", continuou Luana.

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