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Toneladas de alimentos

Governador de Goiás desmente que tenha feito doação em live de artistas

Em nota nas redes sociais, o político disse que alguém usou o seu nome indevidamente e que vai denunciar o crime às autoridades para que seja investigado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 17:14

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 17:14

Ronaldo Caiado, governador de Goiás
Ronaldo Caiado, governador de Goiás Crédito: Divulgação/Governo de Goiás
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), desmentiu nesta segunda (18) que tenha feito uma doação de dez toneladas de alimentos durante a live de Wesley Safadão com o Raça Negra, no domingo (17). Em nota nas redes sociais, o político disse que alguém usou o seu nome indevidamente e que vai denunciar o crime às autoridades para que seja investigado.
"Nessa era de fake news, nao respeitam nem o trabalho social. No final de semana, alguem fez uma falsa doacao de 10 toneladas de alimentos durante uma live do Wesley Safadao e Raca Negra em meu nome. MENTIRAM para os artistas que faziam um gesto nobre. Infelizmente existem pessoas que brincam com o sofrimento, a necessidade e a boa vontade das pessoas", afirma trecho da nota.
Durante a live, Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, chegou a comentar a doação em nome de Caiado como um exemplo de ação que os políticos deveriam ter. "Nós estamos nessa situação por causa dessa equipe toda de políticos, que viu que estava chegando uma pandemia e não fizeram nada. O Caiado está dando esse exemplo. Esses políticos têm que aprender que não é só roubar, tem que ajudar", disse, sem saber que a doação era falsa.
No texto em que desmente a doação, Caiado destaca o trabalho feito pelos artistas de entreter a população e arrecadar alimentos por meio de suas lives. "Goias ja foi muito beneficiado por acoes como essa. Diante disso, vou fazer uma denuncia para que as autoridades competentes identifiquem e punam esses criminosos que usaram meu nome para uma doacao falsa", disse.

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