Agenda: Claudia Leitte, Alcione e Projota fazem lives entre 18 e 24 de maio

SEGUNDA-FEIRA (18 DE MAIO)
- Whindersson Nunes
- Às 17h, no canal do YouTube do artista.
- Thao & The Get Down Stay Down
- Às 17h, no Facebook do Pickaton Festival.
- Wagner Barreto
- Às 19h, em seu canal do YouTube.
- PG
- Às 20h, em seu canal do YouTube.
- Amaro Lima
- Às 20h, no perfil do Instagram do canto.
- Metallica
- Às 21h, no canal do YouTube da banda haverá transmissão de show gravado de 1983.
- TEATRO
- O homem do caminho
- Com Sérgio Mambertin. Às 21h30, no canal do Sesc São Paulo. Também no Facebook e no Instagram.
TERÇA-FEIRA (19 DE MAIO)
- Tiê
- Às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo. Também no Facebook e no Instagram.
- Guilherme e Gustavo
- Às 19h30, no canal do YouTube da dupla.
QUARTA-FEIRA (20 DE MAIO)
- Bia Macedo
- Às 19h, no canal no YouTube da cantora.
QUINTA-FEIRA (21 DE MAIO)
- Home Hour Popload Festival
- Às 19h, no canal do YouTube Popload TV. Com Manu Gavassi e Letrux.
- André Prando
- Às 19h, no perfil do Instagram @som.vc. Na live, o cantor irá falar sobre o lançamento do EP "Calmas Canções do Apocalipse" e cantar algumas músicas.
- Ferrugem
- Às 20h, no canal do YouTube do cantor.
- César Menotti e Fabiano
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Jau
- Às 20h, no canal do YouTube da empresa Macaco Gordo.
SEXTA-FEIRA (22 DE MAIO)
- Inácio Rios
- Às 16h, no canal do YouTube Canal do Leandro Brito.
- Israel e Rodolffo
- Às 17h, no canal no YouTube da dupla.
- ANAVITÓRIA
- Às 19h, no canal da dupla no YouTube.
- Maisa
- Às 19h, no canal do YouTube da apresentadora.
- Luiza e Maurílio
- Às 19h, no canal no YouTube da dupla.
- Atitude 67
- Às 19h, no canal no YouTube da banda.
- Pabllo Vittar
- Às 20h, no seu canal do YouTube.
- André Prando
- Às 20h, no canal do cantor no YouTube e em seu perfil do Instagram. Tocando músicas brasileiras no seu repertório.
- Gusttavo Lima
- Às 21h, no seu canal do YouTube.
- Izar
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor e no Facebook.
SÁBADO (23 DE MAIO)
- Fábio Pinel
- Às 12h, no perfil do Instagram do Divino Botiquim e no canal do YouTube do cantor.
- Claudia Leitte
- Às 16h, no canal do YouTube da cantora.
- Alemão do Forró
- Às 16h, no canal do cantor no YouTube.
- Rick e Renner
- Às 16h, no canal do YouTube da dupla.
- Suelen Ka
- Às 17h, no seu canal no YouTube. Com Sam Alvez, O Fugazz, Samuel Fantazzini, Turí e outros.
- Simone e Simaria
- Às 17h30, no canal do YouTube da dupla.
- Farra Solidária
- Às 18h, no canal do YouTube do cantor Filipe Fantin. A apresentação arrecadará doações para o projeto SOS Graxa. Contará com a participação de Fernanda Pádua e Carlinhos Rocha.
- Thales Lessa
- Às 18h, no canal no YouTube do cantor.
- Maiara e Maraisa
- Às 20h, no canal do YouTube da dupla.
- Regis Danese
- Às 20h, no canal do YouTube do cantor gospel.
- Limão com Mel
- Às 20h, no canal do YouTube da banda.
- Izar
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor e no Facebook.
DOMINGO (24 DE MAIO)
- Kleo Dibah
- Às 14h, no canal no YouTube do cantor.
- Revelação
- Às 16h, no canal no YouTube do grupo.
- Projeto Sol e Mar
- Às 16h, no canal do YouTube da cantora Solange Almeida e da Márcia Fellipe.
- Gilberto e Gilmar
- Às 16h, no canal no YouTube da dupla.
- Paula Fernandes
- Às 17h, no seu canal do YouTube.
- Banda Eva
- Às 17h, no canal do YouTube da banda.
- Silva
- Às 18h, no canal do YouTube do cantor.
- Alcione
- Às 19h30, no canal no YouTube da cantora.
- André Prando
- Às 20h, no canal do cantor no YouTube e em seu perfil do Instagram. Tocando músicas dos beatles no seu repertório.
- Projota
- Às 20h, no seu canal no YouTube e na TV, no Multishow.
- Izar
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor e no Facebook.