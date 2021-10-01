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Primeira-dama da República

Freixo aciona MPF para investigar Michelle Bolsonaro por tráfico de influência

Nesta sexta-feira, a revista Crusoé divulgou uma matéria em que acusa a esposa do presidente de agir, pessoalmente, para favorecer empresas amigas e adeptas do bolsonarismo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 out 2021 às 15:20

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 15:20

A primeira-dama Michelle Bolsonaro
A primeira-dama Michelle Bolsonaro Crédito: Futura Press/Folhapress
Após denúncia que acusa a primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, de agir para favorecer empresas amigas e adeptas do bolsonarismo no auge da pandemia da Covid-19, o líder da Minoria na Câmara, Marcelo Freixo (PSB-RJ), anunciou que acionou o Ministério Público Federal (MPF) para que Michelle seja investigada por tráfico de influência.
"Acabo de acionar o MPF para que Michelle Bolsonaro seja investigada por tráfico de influência", declarou o parlamentar no Twitter nesta sexta-feira. "Michelle Bolsonaro interferiu na Caixa Econômica para que empresários bolsonaristas fossem favorecidos com empréstimos do governo. Vamos exigir investigação", afirmou em outra publicação.
Na manhã desta sexta-feira, 1, a revista Crusoé divulgou uma matéria em que acusa a esposa do presidente Jair Bolsonaro de agir, pessoalmente, para favorecer empresas amigas e adeptas do bolsonarismo na pandemia. De acordo com a reportagem, Michelle atuou para que apoiadores de seu marido fossem beneficiados no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Empréstimos foram liberados pela Caixa depois que ela falou com o presidente do banco, Pedro Guimarães, e enviou e-mails com lista de indicados.
O Estadão questionou o Palácio do Planalto sobre o assunto. Não houve resposta até a publicação deste texto.

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